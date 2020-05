Giacomo Poretti ha rivelato di esser stato malato di Coronavirus agli inizi di marzo: ecco il racconto dell’attore comico, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Giacomo Poretti ha svelato di essersi ammalato di Coronavirus. L’attore e comico, componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, in una lunga intervista al Corriere della Sera ha rivelato cosa gli è successo agli inizi di marzo. Come lui, ha contratto il virus anche sua moglie, Daniela Cristofori. Giacomino ha scelto di non dire nulla nei giorni in cui era malato ed ha optato per un annuncio una volta guarito e senza clamori. Ecco le sue parole.

Giacomo Poretti: “Ho avuto il Coronavirus, passavo i giorni a controllare il respiro”

Il famoso attore e comico Giacomo Poretti, componente del trio Aldo Giovanni e Giacomo, è stato malato di Coronavirus. Lo ha confessato, una volta guarito, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’attore ad inizio marzo ha iniziato a sentirsi poco bene: al ritorno da una settimana bianca ha cominciato ad avere febbre, dolori alle ossa e molta stanchezza, ha rivelato. Anche sua moglie, Daniela Cristofori, si è ammalata. Queste le parole di Giacomino: “Suppongo che fosse Covid, non ho mai avuto un’influenza così: 8 giorni di febbre a 39. Il tampone ora è negativo e non vedo l’ora di fare il test di sierologico e sono disposto a donare il plasma. In quella fase nessuno ti mandava in ospedale, ti dicevano di riempirti di tachipirina. Ho passato giorni a controllare il respiro. Io non ho perso il gusto e l’olfatto, mia moglie sì”. L’attore e comico si è spaventato molto perchè non era possibile andare in ospedale. Giacomo ha poi fatto sapere di essere ora risultato negativo al tampone e sta attendendo gli esami del sangue. Ha ribadito così di esser ormai guarito.

“Torneremo in teatro e ripartiremo con il mio ultimo spettacolo ‘Chiedimi se sono di turno‘ dedicata agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere. Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato. “Mi piacerebbe ripartire continuando la mia tournée negli ospedali. Sarà un modo per stare vicino a tante donne e tanti uomini che hanno vissuto settimane intere in trincea, ad affrontare un nemico sconosciuto e a doversi occupare di persone malate che, oltre a questo, sono rimaste separate dai loro affetti” ha concluso l’attore.