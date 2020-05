Irama segue Gaia su Instagram: il gesto eclatante nasconde qualcosa? I fan puntano tutto su un featuring in arrivo.

Irama e Gaia Gozzi stanno tramando qualcosa insieme? È quanto hanno pensato in molti vedendo l’eclatante gesto del cantante nei confronti dell’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi sui social. I due infatti hanno iniziato a seguirsi su Instagram e i fan hanno cinguettato su Twitter e commentato la notizia su tutti i social pensando ad una collaborazione tra i due.

Perché Irama segue Gaia Gozzi?

Amici Speciali, il nuovo format di Maria De Filippi destinato a raccogliere fondi per la Protezione Civile che sta duramente lavorando ancora per contenere e gestire la terribile situazione da Coronavirus, è molto interessante. Parteciperanno tanti concorrenti del talent e, fra loro, anche Irama e Gaia. Lui però ha iniziato a seguire la cantante di Chega su Instagram e i fan se ne sono immediatamente accorti. Non sappiamo in realtà il motivo per cui i due hanno inziato questo rapporto di “following”, ma i fan hanno solo una speranza: un featuring alle porte. In molti infatti sostengono che i due insieme siano una coppia perfetta a livello musicale. Ma non solo, c’è anche chi pensa che tra i due possa esserci un amore alle porte. Tutto questo nonostante Irama sia comunque fidanzato e Gaia abbia detto di essere interessata soltanto alla musica ora come ora. Vedremo cosa succederà insomma. Magari i due hanno iniziato a seguirsi solo perché parteciperanno insieme ad Amici, oppure invece proprio nel programma Amici Speciali hanno in programma un duetto!

Irama e Gaia ad Amici Speciali

Amici Speciali, per chi se lo fosse perso è un nuovo format ideato da Maria De Filippi che va a sostituire Amici All Stars. Il format sarebbe dovuto cominciare tra poco, ma vista la situazione di emergenza che il Paese sta vivendo, la padrona di casa ha deciso di sostituirlo con Amici Speciali che andrà a raccogliere fondi proprio per sostenere l’Italia e la Protezione Civile.

In ogni puntata non ci saranno eliminati, ma solo vincitori i cui premi andranno chiaramente devoluti in beneficienza. Sfide di canto e di ballo per tutti, giudizi insindacabili e un po’ di divertimento. Insomma, un programma nuovo che oltre a intrattenere, fa anche del bene!