Pio D’Antini, chi è la moglie Cristina Garofalo: età, carriera e vita privata della modella

Pio D’Antini, chi è la moglie Cristina Garofalo: età, carriera, vita privata e profilo Instagram della modella sposata con il famoso comico pugliese.

Pio e Amedeo sono tra i comici più apprezzati e amati in Italia. Il duo pugliese, precisamente di Foggia, è composto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, due amici di vecchia data che hanno trovato il successo grazie alla loro comicità ‘politicamente scorretta’, che piace davvero tanto al pubblico. Le varie stagioni del loro programma ‘Emigratis’, in onda su Italia 1, hanno ottenuto un grande riscontro in termini di ascolti, tanto che Mediaset ha deciso di riproporlo in questo periodo di emergenza Coronavirus in cui molti programmi sono stati sospesi, nella speranza di regalare qualche ora di svago e un po’ di risate alla gente. Se però da un lato tutti conoscono la simpatia dirompente del duo comico, dall’altro lato si sa poco della loro vita privata. Una cosa che tutti sanno è che Pio e Amedeo sono entrambi sposati. E allora proviamo a conoscere qualcosa in più, ad esempio, sulla moglie di Pio, che si chiama Cristina Garofalo e fa la modella: scopriamo insieme chi è.

Pio D’Antini, chi è la moglie Cristina Garofalo: età, carriera, vita privata e Instagram della modella pugliese

Pio D’Antini è sposato dal 2016 con Cristina Garofalo e i due hanno una meravigliosa figlia, la piccola Chiara. Ma cosa sappiamo esattamente della moglie del famoso comico? Di sicuro sappiamo che Cristina è pugliese proprio come Pio. E’ nata infatti a Foggia nel 1988. I due si sono conosciuti nel lontano 2006 durante un serata in discoteca e da allora non si sono mai più lasciati. Prima delle nozze, arrivate il 15 luglio di dieci anni dopo, hanno convissuto 5 anni a Milano, dove si sono trasferiti per inseguire il loro sogno. Cristina, infatti, ha sempre voluto fare la modella e nel capoluogo lombardo ha avuto l’opportunità di trasformare questa passione in un lavoro. Del resto, la bellezza di Cristina non passa inosservata. Alta, mora, dai tratti mediterranei e allo stesso tempo molto delicati, la Garofalo ha un fascino acqua e sapone, che si fa guardare. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre 65mila persone, è pieno di foto che la mostrano nella sua quotidianità, insieme al marito e alla piccola Chiara, ma anche di immagini in cui Cristina si mostra in tutta la sua bellezza.

Non mancano, ogni tanto, scatti del matrimonio con Pio o foto di quando erano fidanzati.