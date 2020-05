Alessandro Politi è guarito dal Coronavirus ed ha deciso di donare il suo plasma all’Ospedale San Matteo di Pavia: le sue parole sono commoventi.

Alessandro Politi è l’inviato de Le Iene che ha contratto il Coronavirus: dopo due mesi alle prese con la pandemia è finalmente guarito ed ha deciso di farsi un regalo. Ha deciso di donare il suo plasma al Policlinico San Matteo di Pavia, per le cure dei pazienti affetti da Covid-19: “il plasma di chi è guarito è ricco di anticorpi che con il tempo svaniscono, quindi bisogna donare subito, appena negativizzati” ha spiegato in un’intervista a La Repubblica. Ecco tutte le altre sue parole alla testata giornalistica.

Coronavirus, Alessandro Politi de Le Iene guarito: “Ho deciso di donare il plasma”

Alessandro Politi, l’inviato de Le Iene, dopo esser stato positivo al Coronavirus per quasi 50 giorni, è finalmente guarito. Ai microfoni de La Repubblica ha rivelato il regalo che ha deciso di farsi. “Mi sono subito sottoposto al test sierologico per essere certo di avere l’idoneità e sono andato all’ospedale San Matteo di Pavia per donare il plasma. Quella è stata la mia massima espressione di libertà dopo la quarantena, la prima cosa che ho voluto fare appena mi sono negativizzato” sono le sue parole. Il reporter 32 enne ha raccontato di aver vissuto un’emozione fortissima: si è sentito felice ed orgoglioso per quello che ha fatto.

Pur di dare il suo contributo nella lotta al Coronavirus, Alessandro ha superato la paura per gli aghi: “Mi terrorizzano, eppure non ci ho più pensato quando ho capito che con uno sforzo di appena 25 minuti avrei potuto salvare delle vite“. Il giovane inviato de Le Iene ha invitato tutti i pazienti guariti a donare il loro plasma: “Lo consiglio come terapia, perché infonde una grande gioia. L’amore per il prossimo è una parte fondamentale del mio carattere e credo sia importante offrire modelli positivi, soprattutto ai giovani” ha concluso.