Ignazio Moser lancia un format su Instagram: oggi in onda la prima puntata

Un calice con Ignazio, si chiama così il nuovo format di Ignazio Moser che comincia oggi! Ecco le anticipazioni sulla prima puntata.

Ignazio Moser è uno dei ragazzi più belli e apprezzati d’Italia. Lo abbiamo conosciuto meglio diversi anni fa, quando nella casa del Grande Fratello Vip si è innamorato perdutamente di Cecilia Rodriguez. L’abbiamo invidiata e ancora oggi, guardando alle loro storie su Instagram scatta una buona dose di sospiri! Le fan di Ignazio Moser possono però consolarsi. Tra poco infatti partirà sul web un nuovo progetto che lo vedrà protagonista e ci permetterà quindi di godere ancora di più della sua bellezza e bravura.

Un Calice con Ignazio: come funziona e di cosa parla

Su Instagram parte il format Un Calice Con Ignazio. Idea nata forse durante questa quarantena, ma che ha portato ai suoi bei risultati. Ignazio Moser, sul popolare social network ospiterà virtualmente molti ospiti. Ognuno di loro sarà un esperto o un professionista in un particolare settore allo scopo proprio di presentare delle eccellenze del Bel Paese ma tutte legate da un fil rouge: il mondo dei vini e dei vigneti. Ignazio Moser, trentino DOC, del resto, è figlio di Francesco Moser che oltre ad essere un campione nel mondo del ciclismo, ha anche iniziato un’attività molto interessante proprio nel settore vitivinicolo.

Quando comincia e a che ora il programma di Ignazio Moser?

Come riporta l’ufficio stampa Golden Sabre Agency, da oggi, martedì 5 marzo, intorno alle 18 comincerà questo interessante appuntamento definito come dinamico, curioso e anche culturalmente interessante proprio per gli ospiti che si susseguiranno e che apporteranno il giusto grado di professionalità e conoscenza ulteriore al programma. Il primo appuntamento, ossia quello di oggi, sappiamo che inizierà alle 18.30 e ci porterà alla scoperta de Greco di Tufo un vino campano pazzesco.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: la famiglia si allarga?

Ignazio Moser così si lancia in questo interessante progetto che, spera, faccia decollare ancora di più la ricca e fiorente carriera del bellissimo fidanzato di Cecilia Rodriguez. A patto che i due non debbano interrompere il loro lavoro per un bene più grande. Già perché pare che ormai la coppia si senta pronta anche per metter su famiglia e, secondo alcune dichiarazioni della Rodriguez, sarebbe anche il momento giusto visto che ne hanno ampiamente parlato entrambi.

Inoltre sembra proprio che il Trentino potrebbe essere la regione giusta per far crescere un bambino, molto meglio di Milano secondo la coppia, grazie all’aria aperta e alla natura pazzesca che li circonda. Vedremo insomma, per ora possiamo iniziare con il goderci Un Calice con Ignazio!