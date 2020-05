A luglio rivedremo in tv Amadeus: il conduttore ha dato la splendida notizia nel corso di una diretta Instagram con Fiorello.

Amadeus è diventato ormai uno dei volti più famosi della televisione italiana: il suo Festival di Sanremo 2020 è stato un grande successo anche grazie alla compagnia di Fiorello. La sua carriera cominciò negli anni 80 a Radio Deejay in qualità di DJ e successivamente si affermò come conduttore con vari quiz televisivi e programmi di intrattenimento. L’ultima edizione del Festival della canzone italiana che è andata in scena dal 4 all’8 febbraio 2020 con Amadeus protagonista, è stata la più vista dal 1999. Il conduttore ha ricevuto tantissimi complimenti ed ora finalmente gli italiani potranno rivederlo in tv. Sapete cosa condurrà a luglio? La notizia è arrivata nelle ultime ore.

Amadeus, a luglio lo rivedremo in tv: la splendida notizia

Il tracciato del nuovo ponte di Genova progettato da Renzo Piano è stato completato. A 20 mesi dal tragico crollo del Morandi, che ha causato 43 vittime, Genova ha di nuovo il suo simbolo che ricongiunge le due parti della valle del Polcevera. A luglio, dopo l’installazione delle barriere, dei pannelli solari, dell’asfalto e dell’illuminazione, ci sarà la cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte e questo meraviglioso evento sarà condotto da Amadeus! La notizia è arrivata poche ore fa in una diretta Instagram tra il conduttore ed il suo collega e grande amico Fiorello. Chiacchierando, Amadeus ha fatto sapere di esser uscito per la prima volta durante il periodo di quarantena per partecipare alla riunione per l’inaugurazione del ponte. Si dovrebbe chiamare ‘Ponte Paganini’ e la cerimonia si terrà a luglio.

“Condurrò io, ci sarà anche Renzo Piano: il ponte è bellissimo, ho visto delle foto. E’ stato fatto in meno di un anno il ponte simbolo di Genova e simbolo dei lavoratori che non si sono mai fermati neanche in questo periodo” sono le parole di Amadeus. Fiorello ha poi pubblicato la diretta sul suo canale Instagram. Potete rivederla qui: