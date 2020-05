Coronavirus, Conte rassicura: “Confido che l’epidemia sarà sempre più sotto controllo: potremo andare in vacanza”

Giuseppe Conte in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato della Fase 2 e della pandemia in ottica futura: si potrà andare in vacanza? Ecco cosa ha detto il premier.

E’ cominciata da tre giorni la Fase 2 in Italia dell’emergenza Coronavirus. I cittadini italiani stanno iniziando a ‘convivere’ con il virus: con le massime misure di sicurezza per evitare e prevenire ogni contagio sono tutti tornati a lavorare ed a salutare i parenti da cui sono stati lontani per due mesi o più. Giuseppe Conte in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano si è espresso anche in ottica futura: si potrà andare in vacanza? Il premier è stato rassicurante: ecco le sue parole al quotidiano.

Coronavirus, Conte rassicura: “Confido che l’epidemia sarà sempre più sotto controllo e potremo andare in vacanza”

Giuseppe Conte ha commentato la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Il premier ha spiegato di star lavorando con Comuni e Province ad un piano per l’edilizia scolastica, approfittando delle scuole chiuse per avere aule ristrutturate a settembre. Il governo lavora anche al piano estivo sempre per i più piccoli per offrire la possibilità, in condizioni di massima sicurezza, di svolgere iniziative ed attività varie nei centri estivi. Quale scenario ci troveremo il 18 maggio? Conte non ha saputo dare, ovviamente, una risposta certa. “Non mi lascio orientare dalle sensazioni, o dalle immagini tv. Ma vedo che il piano ha funzionato, con un’ attuazione ordinata del rientro di 4,5 milioni di lavoratori tra fabbriche e uffici. Anche le nuove regole sui trasporti non hanno bloccato gli spostamenti, anch’essi finora molto ordinati. Si conferma il senso di responsabilità dei cittadini, la grande attenzione al rispetto delle regole. E questo mi fa ben sperare sul fatto che la curva dell’ epidemia resti sotto controllo. Detto ciò, questo virus è un male invisibile quindi fare previsioni è azzardato, hanno difficoltà pure gli scienziati”. Il premier ha fatto sapere che non si aspetta un particolare aumento dei contagi perchè si è diffusa, tra i cittadini, un’educazione generale alla convivenza con il virus.

Riguardo le vacanze estive, Giuseppe Conte si è espresso così: “Confido che l’ epidemia sarà sempre più sotto controllo e potremo andare in vacanza. Magari con più cautele di prima, ma al mare, in montagna, in collina ci andremo. Sarebbe bello, per aiutare il settore duramente colpito del turismo, che tutti gli italiani passassero le ferie in Italia”.