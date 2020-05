Antonio Zequila rivela un’importante aneddoto su Mara Venier e Simona Ventura: “Per colpa mia entrarono in conflitto”, il racconto dell’attore

Antonio Zequila è stato certamente uno dei personaggi più chiacchierati e caleidoscopici di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’attore di origini partenopee ha fatto moltissimo parlare di se, riuscendo ad arrivare in semifinale. Tra gli argomenti più chiacchierati ci sono stati certamente i suoi ex incontri amorosi e le sue liason. L’uomo aveva infatti insinuato di aver avuto una conoscenza con l’ex conduttrice Adriana Volpe, scatenando tantissime polemiche, sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha certamente un carattere molto forte e deciso, e spesso questo nella casa gli ha creato dei problemi con il resto dei coinquilini. Una volta uscito ovviamente ha rilasciato varie interviste in cui spiegava varie situazioni, tra cui quella creatasi con Adriana Volpe.

Antonio Zequila su Mara Venier e Simona Ventura: “Per colpa mia entrarono in conflitto”

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ogni settimana da la possibilità agli ex concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, di raccontarsi in un memoriale, ricordando alcune esperienze all’interno della casa, ma anche della loro vita privata al di fuori del programma. Zequila ha approfittato per far conoscere la sua compagna e far sapere che presto i due convoleranno a nozze. Abbandonata la sua mise di sex symbol che per anni e anni lo ha accompagnato, attribuendogli numerosissime liason, anche con star di fama mondiale, ha deciso di condividere il resto della vita con una donna speciale. Chiarita anche la situazione spiacevole nata all’interno della casa con Adriana Volpe, Zequila ha voluto raccontare anche un episodio di alcuni anni prima che ha fatto nascere il conflitto tra due delle regine della televisione Italiana: Mara Venier e Simona Ventura. L’uomo in particolare ha dichiarato: “Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto.

Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque. E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente, anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Pappalardo”. Sarebbe quindi che l’uomo abbia influito alla creazione di attrito tra le due donne. Non ci resta quindi che aspettare per sapere se una delle due risponderà in merito a queste affermazioni, anche se ormai sono passati molti anni dalla sua partecipazione all’Isola Dei Famosi. E non dimentichiamo che per un breve periodo le due sono state anche suocera e nuora, vista la relazione della Ventura con il figlio di Nicola Carraro, marito della Venier.