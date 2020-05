Pochissimi istanti fa, Barbara D’Urso ha pubblicato una foto con il suo ex Mauro accompagnandola con delle dolci parole: ecco tutti i dettagli.

È la vera e propria regina di Instagram, Barbara D’Urso. Sul suo profilo Instagram che conta più di 2 milioni e mezzo di followers, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter aggiornare tutti i suoi followers di quanto le accade. Non soltanto, quindi, imperdibili e super utilissimi tutorial per l’emergenza Coronavirus, ma anche scatti fotografici fantastici e video incredibili. Tuttavia, qualche istante fa, la bella campana ha completamente sorpreso tutti. Sappiamo, infatti, che la D’Urso non ama parlare di sé e, soprattutto, della sua vita privata. Eppure, pochissimo fa, sul suo canale social ufficiale, ha voluto pubblicare una foto praticamente inedita. Che la raffigura in compagnia del suo ex Mauro. E, quindi, padre dei suoi due figli: Emanuele e Giammauro. Ma siete proprio curiosi di sapere di che cosa parliamo? Vediamo tutto nel minimo dettaglio molto più da vicino.

Barbara D’Urso, foto inedita con il suo ex Mauro su Instagram

‘Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita’, ha scritto Barbara D’Urso a corredo di una splendida immagine con il suo ex compagno Mauro Berardi, il padre dei suoi due figli. I due, come ben sapete, sono stati legati dal 1982 al 1993. E, nonostante non siano mai convolati a nozze, dalla loro unione sono nati due splendidi ragazzi: Giammauro ed Emanuele. Ma non solo. Perché, nonostante la loro storia d’amore sia terminata da un pezzo, il rapporto di profonda stima che c’era tra di loro è rimasto completamente invariato nel corso degli anni. Ed, ammettiamolo, le parole scritte a corredo di questo scatto lo testimoniano davvero alla grande.

‘Domani capirete perché’, continua a scrivere la D’Urso sotto la foto che ritrae la coppia felice e spensierate nelle acque di un mare più che cristallino. Ma a cosa si riferisce esattamente? Semplice: al suo compleanno. Il 7 Maggio, infatti, sia la conduttrice campana che il suo ex compagno compiranno gli anni. E, come dichiarato dalla diretta interessata in una recente intervista per Tv e Sorrisi e Canzoni, sebbene non possano festeggiare tutti insieme a causa dell’emergenza Coronavirus, spegneranno le candeline contemporaneamente in diretta telefonica con i loro figli.

Chi è Mauro Berardi?

Mauro Berardi è nato a Roma il 7 Maggio del 1943 ed un famosissimo produttore cinematografico. Nella sua eccellente carriera, l’ex compagno di Barbara D’Urso vanta la produzione di ‘Non ci resta che piangere’, ‘Ricomincio da tre’, ‘Non chiamarmi Omar’ e ‘Il Piccolo Diavolo’. Ricevendo, tra l’altro, nel 1981, il Nastro D’Argento per il film di Massimo Troisi. E nel 1993 ottenne la nomina per il film ‘Non chiamarmi Omar’. Oltre ad aver prodotto, infine, ben quattro capolavori cinematografici del grande comico napoletano Troisi, Berardi ha prodotto anche due film di Alessandro Siani.