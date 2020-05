Giuseppe Conte in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato anche dell’eventuale ripresa del calcio: ecco le parole del Premier in merito al campionato italiano.

E’ cominciata la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: i cittadini italiani dal 4 maggio 2020 sono tornati a lavoro e dai loro cari ma convivono con il virus. Bisogna adottare massime misure di sicurezza per prevenire ed evitare il contagio da Covid-19. Giuseppe Conte in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato della situazione attuale in Italia: il premier ha rassicurato gli italiani affermando che potranno andare in vacanza se l’epidemia resterà sotto controllo. Ha annunciato inoltre che stanno ristrutturando scuole e che ci saranno iniziative ed attività estive per i più piccoli. Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ha anche parlato del calcio italiano: riprenderà o no il campionato? Questo è un tema molto discusso nell’ultimo periodo. Ecco l’attesa risposta del premier.

Coronavirus, Conte sulla ripresa del calcio: “Convocheremo il mondo dello sport, è giusto avere un confronto”

Il premier Conte in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato della Fase 2 in Italia cominciata non appena tre giorni fa. Il Presidente del Consiglio al quotidiano ha svelato anche qualche dettaglio riguardo il calcio e la ripresa della Serie A: ha informato che domani, 7 maggio, ci sarà la riunione tra FIGC e Comitato Tecnico/Scientifico.

“Convocheremo il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive” sono le parole del premier a Il Fatto Quotidiano. C’è una possibilità di concludere il campionato? gli è stato chiesto. “Non ho ancora messo mano al dossier calcio, ma sentiremo e concorderemo. C’e’ il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico” ha replicato il premier.

Che quadro epidemiologico bisogna aspettarsi il 18 maggio? Il premier Conte non ha saputo chiaramente dare una risposta certa. Il piano che ha attuato il governo sta funzionando e i cittadini stanno dimostrando di avere un ottimo senso di responsabilità: il Presidente del Consiglio ha dichiarato che spera sul fatto che la curva dell’epidemia resti sotto controllo. “Detto ciò, questo virus è un male invisibile quindi fare previsioni è azzardato, hanno difficoltà pure gli scienziati“ ha concluso.