Uomini e Donne, tutti si chiedono se sia lui l’alchimista? L’ex corteggiatore smentisce il suo coinvolgimento attraverso una Instagram stories

Con l’arrivo del Coronavirus moltissime cose sono cambiate nel nostro Paese, tra queste sicuramente il modo di relazionarci con le persone attorno a noi. Molti dei programmi televisioni che conosciamo e che da anni ci tengono compagnia ogni giorno, sono stati costretti a modificare il loro assetto. In particolare Uomini e Donne è sempre stato famoso per riuscire in molti casi ad aiutare i ragazzi a trovare la loro anima gemella, adesso che il distanziamento sociale è d’obbligo, la situazione è più complicata. Infatti inizialmente il programma ha dovuto chiudere i battenti non potendo assicurare le norme di sicurezza, né ai protagonisti del dating show, né a tutto lo staff. Col passare delle settimane si è pensato ad una soluzione che potesse garantire la sicurezza di tutti e lo svolgimento del programma. Quindi si era sperimentata una versione ‘social’ del programma in cui i Tronisti potevano mettersi in contatto con altri corteggiatori attraverso i social. Adesso che la situazione sta lentamente migliorando si è potuto tornare negli studi, continuando a mantenere il distanziamento sociale.

Uomini e Donne, è lui l’alchimista? L’ex corteggiatore smentisce

Tra i grandi protagonisti di questa versione ‘social’ di Uomini e Donne è stata certamente la figura dell’alchimista che nel corso delle settimane ha corteggiato Giovanna, incuriosendo non solo lei, ma anche il pubblico. Un uomo decisamente enigmatico, che è riuscito a tenere testa alla tronistra, incuriosendola e portandola in nuovi meccanismi della sua mente. Una figura decisamente enigmatica e caleidoscopica, che sta incuriosendo sempre più il pubblico. Adesso che si è tornati in studio, l’uomo ha sceso le scale della trasmissione incappucciato e con una maschera raffigurante il pittore Dalì, come nella Casa Di Carta. Tutto questo ha incuriosito ancor di più gli spettatori e i presenti in studio che stanno iniziando ad avanzare le varie ipotesi sulla sua identità. Tra i tanti nomi fatti in studio si è ipotizzato anche Alessio Campoli, ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti l’anno scorso.

Il ragazzo dopo gli insistenti rumors ha deciso di smentire in prima persona la notizia, attraverso alcune Instagram Storie. C’è chi sembrava davvero convinto fosse lui, ma a quanto pare, non sarebbe nel suo stile indossare delle maschere.