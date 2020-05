Coronavirus, il premier Conte ha promesso, in una recente intervista, di essere intenzionato a dare mascherine gratis alle famiglie più bisognose.

Nonostante da pochissimi giorni è iniziata la cosiddetta Fase Due del contenimento del Coronavirus, è bene ricordare che non siamo affatto usciti dall’emergenza del Covid-19. Certo, da lunedì 4 Maggio è iniziata quella Fase corrispondente alla convivenza con il virus e ad un breve allentamento delle misure restrittive che, fin dal primo momento, il premier Giuseppe Conte è stato costretto ad adottare per evitare una situazione ancora più drammatica. Tutto ciò, però, non significa affatto che si può abbassare la guardia. Nient’affatto! Anzi, come specificato più volte dagli esperti ed, ovviamente, raccontato in diversi nostri articoli, fin quando non si avrà una cura e, quindi, un vaccino, è indispensabile continuare a mantenere e rispettare tutte le regole. Quali, quindi, il distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine e guanti. Ecco. Proprio a proposito delle mascherine, in una recente intervista per l’Agi, il Presidente del Consiglio fatto un importante comunicazione. Ecco tutte le sue parole.

Coronavirus, l’annuncio di Giuseppe Conte sulle mascherine: le sue parole

Insieme al distanziamento sociale e ai guanti, l’utilizzo delle mascherine è una delle regole che, in questa Fase Due del contenimento del Coronavirus, deve essere necessariamente rispettata. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per l’Agi, il premier Giuseppe Conte ha fatto un’importante comunicazione. Dopo aver sottolineato, infatti, di quanto la sua prima preoccupazione sia legata proprio a questi strumenti, il Presidente del Consiglio ha spiegato che molto presto verranno date numerose mascherine gratis a tutte quelle famiglie più bisognose.

‘Aumenteremo la produzione a livello esponenziale e daremo un certo numero di mascherine gratis alle famiglie più bisognose’, queste le parole del premier Conte per far fronte ad una problematica derivata da questa drammatica situazione. Ovviamente, non sappiamo quando partirà questa distribuzione. Fatto sta che, molto presto, tutte le richieste dei cittadini italiani verranno esaudite.

Si potrà andare in vacanza?

Sono tantissimi i quesiti che, in piena emergenza Coronavirus, ci siamo posti. In primis, si può andare in vacanza. Lo sappiamo, siamo in prossimità dell’estate, ma cosa accadrà? A rivelare ogni cosa è stato il premier Conte. Che, in una recente intervista per Il Fatto Quotidiano, non soltanto ha specificato che l’epidemia da Covid-19 è sempre più sotto controllo, ma anche di essere sicuro che potremo andare in vacanza. ‘Magari con più cautele di prima, ma al mare, in montagna, in collina ci andremo’, ha specificato il Capo del Governo. Augurandosi che, per aiutare il settore del turismo italiano, ciascuno di noi possa sfruttare le bellezze del nostro Paese.