Amici Speciali, a pochi giorni dal debutto, è stato annunciato su Instagram una clamorosa anticipazione: ecco di che cosa si tratta.

È, senza alcun dubbio, l’anno delle novità per Maria De Filippi. Dopo la versione celebrities dello storico talent di Canale 5 e la nuova formula di Uomini e Donne che, dati i tempi che corrono, si è dovuta adattare all’emergenza Coronavirus, la regina di Mediaset è pronta ad essere la colonna portante di Amici Speciali. Come raccontato in un nostro recente articolo, da venerdì 15 Maggio, inizia il viaggio di alcuni ex concorrenti delle edizioni precedenti del medesimo reality. All’insegna sia del ballo che del canto, i talenti ci faranno compagnia in bene quattro serata. L’euforia di ciascuno di noi, ammettiamolo, è alle stelle. Anche perché siamo tutti curiosi di sapere cosa accadrà e, soprattutto, come si svolgerà la sfida. A tal proposito, qualche ora fa, sul canale social ufficiale del programma, è stato annunciato una clamorosa anticipazione. Ecco di che parliamo.

Amici Speciali, l’anticipazione annunciata su Instagram: di che si tratta

Manca esattamente una settimana al debutto di Maria De Filippi con Amici Speciali. È proprio per questo motivo che, in questi ultimi giorni, sul canale social ufficiale del programma, si stanno svelando tutti i dettagli. A partire, quindi, dal cast e dalla giuria che, per circa quattro settimane, commenterà le esibizioni di ciascun concorrente. Ma non solo. Pochissime ore fa, infatti, è stato pubblicato un post che ha svelato un’importante e clamorosa anticipazione. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme:

Ebbene si. Ritornano le squadre! Se Amici 19, come ben sapete, le aveva completamente abbandonate e prevedeva ‘uno contro tutti’, Amici Speciali, invece, dividerà i concorrenti in due squadre. Per la gioia di tutti i telespettatori ed accanito sostenitori del talent di Canale 5, sentiremo ancora pronunciare ‘Squadra Bianca’ e ‘Squadra Blu’. La domanda, però, adesso sorge spontanea: appurato che Giuliano Peparini sia il direttore artistico, le due squadre avranno dei capitani? Beh, al momento, non possiamo darvi alcuna notizia certa. Non ci resta, quindi, che attendere!