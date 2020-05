Amici Speciali, ufficiale: spunta la data di inizio e la giuria

Amici Speciali, ora è davvero ufficiale: ecco la data di inizio e la giuria completa del talent di canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Manca sempre meno all’inizio di Amici Speciali, la nuova versione del talent di canale 5, che sarà condotta dalla padrona di casa Maria De Filippi. In gara ci saranno 12 talenti che sono passati dalla scuola di Amici e che ora hanno raggiunto il successo. Solo due di loro, per la precisione Michele Bravi e il rapper Random, non sono ex concorrenti del talent. Nel cast anche Giordana Angi, Stash, Alberto Urso e alcuni ballerini che hanno lasciato il segno ad Amici, come Gabriele Esposito, Andreas Muller, Javier Rojas e tanti altri. Non ci sarà, come inizialmente previsto, Enrico Nigiotti, che è stato recentemente colpito da un grave lutto. Se fino a qualche giorno fa c’era ancora un alone di mistero intorno alla data di inizio del programma, che si svolgerà in 4 serate, e sulla giuria, ora tutti i nodi sono finalmente venuti al pettine. Sulla pagina Instagram ufficiale di Amici, infatti, è stato pubblicato il promo ufficiale dello show, che svela tutti i dettagli: scopriamoli insieme!

Amici Speciali, ecco data di inizio e giuria dello show: ora è davvero ufficiale

Amici Speciali comincerà il 15 maggio, ora è davvro ufficiale. A partire da venerdì prossimo, dunque, Maria De Filippi e i suoi giovani talenti torneranno a tenere compagnia al pubblico. La gara, che ha lo scopo di raccogliere fondi per la Protezione Civile in questo momento di emergenza dovuto al Coronavirus, si svolgerà in quattro imperdibili puntate. Sappiamo già che la direzione artistica è stata affidata al maestro Giuliano Peparini e che sarà presente in studio anche Anna Pettinelli, insieme ad altre due importanti conduttrici radiofoniche, Daniela Cappelletti e Federica Gentile. Ma chi saranno i giudici del programma? La notizia è appena arrivata! La giuria di Amici Speciali sarò composta da 4 grandi nomi dello spettacolo: parliamo di Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Tutti personaggi di grande calibro, insomma, che sapranno sicuramente dare la propria impronta al programma, aggiungendo un tocco di comicità, simpatia e anche tanta competenza allo show, che probabilmente sarà meno competitivo della versione tradizionale, ma di certo non meno spettacolare ed emozionante.

Ora che Mediaset ha svelato tutti i dettagli finora rimasti celati, non ci resta che attendere l’ultima settimana prima del 15 maggio, che segnerà l’esordio di questo attesissimo show.