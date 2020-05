Come funziona Zoom? Come scaricarlo, quanto costa e come cancellarsi

Zoom, l’app per fare videochiamate di gruppo senza difficoltà: come fuziona, quanto costa, come scaricarlo

In questi giorni di quarantena in cui, nonostante sia iniziata la Fase 2, ancora non possiamo vedere molte persone a cui vogliamo bene, ecco che app come Zoom ci vengono in aiuto. Si tratta di programmi che servono per videochiamare gli amici e poterli vedere anche se sono lontani. Come funziona però Zoom? Come si scarica, quanto costa e come cancellarsi qualora non ci interessi più questa applicazione?

Come funziona?

Zoom è una piattaforma per videoconferenze che ha avuto un successo pazzesco soprattutto quando è iniziata la quarantena per il Coronavirus. Essendo tutti bloccati a casa, senza possibilità di vedere gli amici o i familiari, serviva una piattaforma più pratica e leggera di Skype, ma anche con la possibilità di accogliere più persone rispetto a Whatsapp. Ecco allora che piano piano tutti hanno iniziato a parlare di Zoom. Una piattaforma per web meeting e webinair che ci permette di seguire corsi, vedere conferenze, condividere lo schermo, ma anche semplicemente chiacchierare con gli amici. Per usare Zoom sappiate che non serve essere dei programmatori o degli esperti di informatica perché è molto semplice. È dotato di pochi strumenti e comandi ottimizzati per fare conferenze sia da pc che da smartphone. Inoltre permette di “zittire” altri partecipanti, attivando solo il microfono di chi si vuole, si può registrare la conferenza, per rivederla e inviarla magari a chi non c’era. Inoltre per inviare i partecipanti basta copiare il link della vostra stanza meeting e inviarlo direttamente a chi, in quell’occasione, deve partecipare.

Quanto costa?

Quanto costa Zoom? Il piano base della piattaforma è gratuito e per parlare con gli amici è nettamente sufficiente. Se cercate invece qualcosa di più professionale allora potrete pensare a Zoom Pro che costa circa 14 euro al mese ed è sicuramente più utile magari a livello aziendale perché non c’è limite temporale, ci sono diverse possibilità in più per gli amministratori e anche la registrazione in cloud.

Come scaricare Zoom

Per scaricare Zoom basta semplicemente andare sul vostro store virtuale dello smartphone e installare l’applicazione. In alternativa se lo volete da PC potete semplicemente andare sul sito ufficiale e fare il download dell’applicazione. In alternativa, se vi invitano a partecipare a una chat, ma non avete voglia di scaricarlo, potete semplicemente cliccare sul link che vi è stato inviato e comunicare tramite browser.