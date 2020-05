In attesa della puntata di Domenica In del 10 Maggio, è stata svelata un’ospite davvero speciale: la splendida notizia per tutti i telespettatori.

Continua l’avventura di Mara Venier e del suo Domenica In. Nonostante l’emergenza Coronavirus e, soprattutto, nonostante le sue paure iniziali per questo drammatico e difficile periodo che tutto il nostro Paese sta vivendo in questo ultimo periodo, la simpaticissima conduttrice continua alla grande il suo appuntamento della domenica pomeriggio. E così anche per la puntata del 10 Maggio, la ‘zia’ d’Italia ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Sappiamo, infatti, che domani è la Festa della Mamma. Ed è per questo motivo che la Venier non ha potuto fare a meno di invitare a raccontarsi un’ospite davvero speciale. Di chi parliamo? Prima di svelarvelo, vi diamo qualche piccolo indizio. È, anche lei, una conduttrice italiana molto amata. E, soprattutto, l’abbiamo vista entrare nelle nostre case per tantissimi anni nell’ora di pranzo. Avete già capito? Diamoci uno sguardo insieme!

Domenica In, in arrivo un’ospite speciale per la puntata del 10 Maggio: di chi si tratta

Una cosa è certa: la puntata del 10 Maggio di Domenica In sarà, senza alcun dubbio, davvero imperdibile. Il nuovo appuntamento dello show di Mara Venier, come dicevamo precedentemente, ricade nel giorno della Festa della Mamma. Ed è per questo motivo che si offrirà ampio spazio alle donne ed, ovviamente, a tutte le mamme. Inevitabile, quindi, la sua presenza. Di chi parliamo? Semplice: di Antonella Clerici! Ebbene si! Sarà proprio lei l’ospite speciale che interverrà in diretta televisiva nel programma di Rai Uno.

A dare l’annuncio è stata la diretta interessata. Che, tramite un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social ufficiale, ha voluto dare questa splendida notizia a tutti i suoi followers. Noi non vediamo l’ora di vederla in tutta la sua bellezza e simpatia, voi?

La clamorosa indiscrezione sul futuro della Clerici

In una recente intervista per il Fatto Quotidiano, Stefano Coletta ha lanciato una clamorosa indiscrezione su Antonella Clerici. L’amate e seguitissima ex conduttrice de La Prova del Cuoco ritornerà in Rai? Staremo a vedere!