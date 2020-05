Alessandra Mastronardi, spunta la foto di sua mamma da giovane: la somiglianza è impressionante, ecco il post dell’attrice su Instagram e i tantissimi commenti.

Alessandra Mastronardi è un’attrice molto apprezzata e amata dal pubblico. Diventata nota in particolare per il ruolo di Eva Cudicini ne ‘I Cesaroni’, è stata poi protagonista di numerosi film di successo anche al cinema e ancora in tv con ‘L’Allieva’, serie che ha ottenuto ottimi numeri in termini di ascolti e che Rai Uno sta mandando di nuovo in onda in questo priodo di emergenza Coronavirus, in cui molti programmi sono stati sospesi. Sempre attiva anche sui social, la Mastronardi ha un profilo Instagram da oltre 770mila followers, e lo aggiorna spesso con foto del suo lavoro e della su vita quotidiana. Oggi, in occasione della Festa della Mamma, l’attrice ha voluto omaggiare sua madre, pubblicando una sua foto e dedicandole un dolce messaggio. La cosa che più è saltata agli occhi, però, è l’incredibile somiglianza tra l’attrice e sua mamma: scopriamo insieme il post e i tantissimi commenti che ha ricevuto.

Alessandra Mastronardi pubblica una foto di sua mamma da giovane: la somiglianza è impressionante

Alessandra Mastronardi ha voluto fare gli auguri a sua madre per la Festa della Mamma dedicandole un dolce messaggio social. L’attrice ha pubblicato una foto in bianco e nero di sua mamma da giovane, seduta in un prato ai piedi di un albero. “La mia mamma”, scrive la Mastronardi, “Ci sarebbero tante parole, ma le dirò solo a lei, quando ci rivedermo”, recita la didascalia dell’emozionante post che l’attrice ha pubblicato su Instagram.

L’immagine è davvero bella e poetica e ha ricevuto migliaia di like e centinaia di commenti, molti dei quali hanno sottolineato l’inceredibile ed evidente somiglianza tra la mamma della MAstronardi e l’attrice.

Guardando la foto, è davvero impossibile non notare la somiglianza tra l’attrice e sua mamma. Alcuni pensano addirittura che il soggetto dello scatto sia lei e glielo fanno notare nei commenti. E voi cosa ne pensate?