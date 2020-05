Domenica In, annuncio a sorpresa di Antonella Clerici: splendida notizia

Nel corso della puntata odierna di Domenica In, Antonella Clerici ha fatto uno splendido annuncio a sorpresa: la notizia fa felici i suoi fan.

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda oggi, Domenica 10 Maggio. E, come al solito, è stata più che imperdibile. In diretta televisiva, infatti, sono intervenuti tantissimi ospiti. Che, seppure dalle loro rispettive abitazioni, hanno saputo regalare dei momenti davvero incredibili allo show della ‘zia’ d’Italia. A partire, pensate, dalla simpaticissima Antonella Clerici. L’ex conduttrice della Rai, come raccontato in un nostro recente articolo, è stata la prima ad apparire nel programma. E, come al suo solito fare, ha facilmente conquistato tutta l’attenzione. E, soprattutto, incatenato milioni di telespettatori allo schermo. Anche perché, durante la sua intervista, infatti, la bellissima Clerici ha parlato davvero di tutto. A partire, quindi, dalla sua scelta di qualche anno fa di abbandonare la tv e la sua città d’origine per trasferirsi in campagna con il suo compagno Vittorio Garrone e la sua piccola Maelle. Fino ad uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Antonella Clerici, splendido annuncio a sorpresa a Domenica In: Mara Venier è pazza di gioia

Come dicevamo precedentemente quindi, nel corso del suo intervento a Domenica In, Antonella Clerici ha parlato davvero di tutto. Non soltanto, come raccontato ampiamente in un nostro recente articolo, si è lasciata andare a delle parole per la padrona di casa davvero uniche, ma ha anche ampiamente parlato di questa emergenza Coronavirus che, da diversi mesi, il nostro paese sta vivendo. Ma non è affatto finita qui. Perché, in diretta televisiva, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco si è lasciata andare ad un annuncio a sorpresa. Dopo aver spiegato il motivo per cui, diversi anni fa, ha detto ‘addio’ alla tv, la ‘zia’ d’Italia ha esclamato: ‘Ci manchi, torna presto!’. Immediata è stata la reazione della simpaticissima Clerici. Che, senza pensarci due volte, ha detto: ‘Torno, torno!’. Insomma, una splendida notizia. Che, quindi, conferma la famosa indiscrezione di cui vi parlavamo qualche giorno fa.

‘Ne stiamo parlando con il direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito molto, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio’, ha iniziato a dire Antonella Clerici in diretta televisiva a Domenica In. Ovviamente, al momento, non sappiamo con quale programma l’Antonellina nazionale ritornerà sul piccolo schermo. Tuttavia, l’annuncio è stato davvero splendido. Ed è stato preso, com’è giusto che sia, in modo più che positivo.

Lo splendido annuncio di Mara Venier in diretta

Sembra proprio che sia stata una puntata di Domenica In piena di sorpresa. Non soltanto, quindi, Antonella Clerici ha annunciato di essere in procinto di ritornare sul piccolo schermo, ma anche Mara Venier ha rivelato di una novità davvero clamorosa. Voi siete contenti?

