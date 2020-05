Antonella Clerici a Domenica In, parole inaspettate per Mara Venier: “Lo pensano tutti”, cosa è accaduto durante la puntata di oggi.

Oggi, 10 maggio 2020, è in onda una nuova puntata di Domenica In. A condurre il programma, come sempre, Mara Venier, che ogni domenica fa compagnia al pubblico, in un periodo così difficile per tutti. Un periodo in cui la conduttrice non può ospitare nessuno in studio: gli ospiti, infatti, intervengono direttamente dalle loro casa, attraverso collegamenti video. E la puntata di quest’oggi si è aperta con una grandissima ospite, oltre che grande amica della Zia Mara. Parliamo di Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate della nostra tv. Una parentesi bellissima, quella in cui Antonella è intervenuta a Domenica In: la conduttrice ha ricordato la sua mamma, alla quale ha dedicato un meraviglioso post su Instagram, proprio nel giorno della festa della mamma, ma non solo. Antonella ha fatto una sorpresa splendida alla Venier, lasciando apparire nello schermo la sua amata figlia Maelle. Un momento dolcissimo, che ha emozionato Mara. Così come hanno fatto le parole che Antonella ha voluto dedicare alla conduttrice proprio all’inizio del suo intervento in trasmissione. Un messaggio che Antonella ha voluto lanciare a nome di tutti i telespettatori di Domenica In.

Antonella Clerici in collegamento a Domenica In, parole inaspettate per Mara Venier: “Grazie!”

Un’ospite super speciale, quello che ha aperto la puntata di oggi di Domenica In. Antonella Clerici va a trovare, seppur virtualmente la sua amica Mara Venier. Uno scambio di chiacchiere e confidenze bellissimo, quello tra le due amatissime conduttrici. E proprio nei primi minuti del suo collegamento, Antonella ci ha tenuto a rivolgere a Mara un pensiero: “Ne approfitto per darti un grazie, credo che te lo debbano un po’o tutti gli italiani, per me la domenica accendere la televisione e vedere te che comunque so con quanta fatica, conosco la tua emotività.. sei entrata nelle case degli italiani, a portare il tuo buonumore, la tua allegria, le tue interviste, il tuo modo di essere…” A questo punto, la Venier interrompe la Clerici: “Ci ho provato.” Ma Antonella è sicura: “Ci sei riuscita non ci hai provato, è stato consolatorio Mara, credimi. Lo pensano tutti, io lo dico ma lo pensano tutti!” Parole bellissime quelle della conduttrice, che hanno visibilmente emozionato la padrona di casa di Domenica In. Che aggiunge:”Grazie Antonella, tu sai tutto di me, ci parliamo, ci scriviamo e telefoniamo, tu hai partecipato in prima persona a tutto questo periodo!”

Nel corso dell’intervista, Antonella Clerici anticipa che presto potremmo rivederla in tv. A quanto pare, la conduttrice è in trattativa con Stefano Coletta direttore di Rai Uno, e potrebbe tornare in tv già a settembre. Non si sa ancora al timone di quale trasmissione la rivedremo, ma una cosa è certa: i telespettatori non vedono l’ora che Antonella torni a far loro compagnia! E voi, state seguendo la puntata di Domenica In?