Antonella Clerici, il dolce ricordo sui social: “La mia mamma era bella”

Sono tanti i volti noti che, in occasione della Festa della Mamma, hanno dedicato alla loro madre un post sui social. Da Alfonso Signorini a Mara Venier, foto ricordo e messaggi speciali riempiono Instagram di amore in questa seconda domenica di maggio. E, poco fa, anche Antonella Clerici ha dedicato un post proprio alla sua mamma. Uno scatto in bianco e nero, in cui la mamma della conduttrice vestiva i panni della castellana, al palio di Legnano. Un dolce ricordo, che la Clerici ha deciso di condividere con i suoi affezionati followers. Guardiamolo insieme.

“La mia mamma era bella e da giovane aveva fatto la castellana al palio di Legnano”. Queste le parole che Antonella Clerici ha accompagnato all’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. In tanti, in occasione della Festa della Mamma, hanno deciso di dedicare un pensiero alla propria, condividendo un ricordo sui social. Proprio come Antonella, che ha scelto uno scatto in bianco e nero per ricordare la sua mamma, proprio nel giorno dedicato a lei. Eccolo per voi:

Un post che non è passato inosservato e che ha emozionato tutti: una pioggia di likes e commenti ha invaso lo scatto, in pochissimo tempo. Tra i messaggi lasciati sotto al post, spuntano due cuoricini rossi: quello dello chef Andrea Mainardi e quello di Mara Venier. Che la Clerici ‘incontrerà’ proprio oggi pomeriggio a Domenica In: come sta accadendo con tutti gli altri ospiti, la conduttrice sarà in collegamento video. E voi, seguirete la puntata?