Chi è Luca Trapanese: età, carriera e vita privata dell’ospite di Mara Venier a Domenica In, che qualche anno fa adottò la piccola Alba

Luca Trapanese è un giovane uomo single che qualche anno fa fece commuovere l’Italia con il suo gesto davvero fortissimo. L’uomo decise infatti di adottare la piccola Alba, una bambina affetta da sindrome di Down, che nessuna famiglia era disposta ad adottare. Da allora i due non si sono mai separati e Luca appare come un padre affettuoso e sempre presente. Ma Luca Trapanese non è soltanto un papà affettuoso e premuroso, è anche un uomo dedito al sociale, che negli anni ha aiutato moltissime persone, come lo dimostrano anche i social. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla su vita privata, l’età e la carriera.

Chi è Luca Trapanese: età e vita privata dell’ospite di Domenica In

Luca Trapanese è nato a Napoli il 14 gennaio del 1977, per quanto riguarda la sua famiglia sappiamo ben poco, ma sappiamo dirvi che ha iniziato a viaggiare sin da ragazzino. All’età di 14 anni infatti ha iniziato a viaggiare nei Paesi in via di sviluppo, coltivando l’amore per l’India e l’Africa, dove poi ha iniziato a svolgere l’attività di volontariato. In questi suoi progetti non era mai solo, anzi, ha potuto sempre contare sull’aiuto delle Suore di Madre Teresa, che lo hanno sostenuto in tutti i suoi progetti. Ma questi non sono gli unici rapporti spirituali che l’uomo ha coltivato nel corso degli anni. Luca è infatti cresciuto insieme a tanti ragazzi disabili sul treno bianco di Lourdes, grazie anche alla formazione ricevuta nella SS. Trinità guidata da Don Gennaro Matino. Luca decide di fondare insieme all’amico Eduardo Savarese la Onlus ‘A Ruota Libera’, che si occupa del sostegno alle persone disabili, che nel corso degli anni porta avanti numerosi progetti. Recentemente ha poi fondato una comunità per ragazzi disabili senza genitori, per aiutarli ad avere sostegno e una casa amorevole in cui crescere, oltre che una casa famiglia destinata a bambini con grave malformazioni. La struttura fondata da Luca è l’unica in tutto il Sud Italia. Da oltre dieci anni collabora anche con la Fondazione del Cardinale di Napoli.

La sua vita è cambiata radicalmente nel 2017 quando avvia le pratiche di adozione della piccola Alba, bambina affetta da Sindrome di Down senza genitori. Luca ha descritto il primo incontro con la piccola Alba è stato davvero emozionante e nonostante lui sia un padre single, in caso di disabilità, la legge permette di poter proseguire con l’adozione. Da quel momento i due non si sono mai staccati e continuano ad apparire sui social Network in tutta la loro amorevolezza. L’uomo è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove promuove anche le sue attività benefiche. Per quanto riguarda la sua vita privata, possiamo dirvi che Luca Trapanese è stato legato sentimentalmente ad un uomo per undici anni, salvo poi interrompere questa relazione e decidere di proseguire l’iter di adozione da solo. Oggi pomeriggio avremmo modo di vederlo ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai Uno dalle ore 14:00.