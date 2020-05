Domenica In, tutti gli ospiti della puntata di oggi 10 maggio: scopriamo insieme le anticipazioni e le curiosità del programma in onda su Rai Uno

Come ogni domenica in onda su Rai Uno a partire dalle 14:00 circa, dopo la fine del telegiornale, andrà in onda il programma di Mara Venier ‘Domenica In‘, che ormai tiene compagnia agli Italiani in questi momenti così difficili. Il programma è divenuto famoso proprio con Mara Venier che con il suo tatto e la sua professionalità svolgeva delle lunghe interviste ai suoi ospiti. Contornati sempre da una schiera di pubblico e la banda musicale, hanno sempre rallegrato i pomeriggi della Rai, intrattenendo il telespettatore durante l’orario di pranzo. Con l’arrivo del Coronavirus, purtroppo molte delle trasmissioni che conosciamo non potranno essere come prima, a partire proprio dalla presenza del pubblico. A causa del distanziamento sociale infatti la presenza del pubblico all’interno degli studi non è più consentito e per evitare qualsiasi tipo di rischio, gli operatori utilizzano tutte le precauzioni e i dispositivi di sicurezza previsti. Attualmente per il programma della Venier si è pensato di continuare con le interviste agli ospiti più variegati del mondo dello sport, dello spettacolo e del cinema, utilizzando i collegamenti in videochiamata.

Domenica In, ospiti del 10 maggio: anticipazioni e curiosità

In un momento così difficile da affrontare, nonostante i problemi del caso e i rischi che si possono correre, Mara Venier, così come molti altri colleghi hanno deciso ugualmente di provare a tener compagnia agli Italiani, regalando qualche ora di svago. Adesso che è complicato muoversi, spostarsi e ancora di più non è consentito viaggiare, con il metodo delle videochiamate, è stato davvero semplicissimo raggiungere personaggi come Mika, che attualmente si trova in Grecia, o altre celeb che si trovano sparse per l’Italia. La puntata di oggi sarà ricchissima di ospiti in collegamento video con la Venier. Questa settimana gli ospiti presenti con collegamento saranno veramente variegati, e si partirà da Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo. L’ex Calciatore e l’ex velina, sono divenuti da poco di nuovo genitori e hanno vissuto l’esperienza del parto in piena emergenza Covid- 19. Poi ci saranno tra grandi donne a far compagnia alla Venier: Romina Power, Serena Rossi e Antonella Clerici.

Successivamente sarà l’ora di Luca Trapanese scambiare quattro chiacchiere con la padrona di casa. Il ragazzo single che decise di adottare una bambina affetta da Sindrome di Down. La loro storia fece commuovere l’Italia e ora la Venier è pronta a chiacchierare con loro. Ultimo appuntamento è quello con il Professor Le Foche, che come ogni domenica ci aggiorna sulle ultime news sul Coronavirus.