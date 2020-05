Coronavirus, l’annuncio del virologo: “Il virus se ne sta andando”

Guido Silvestri, virologo e scienziato originario di Senigallia, fa un annuncio sul Coronavirus: “Il virus se ne sta andando a passo veloce”

Guido Silvestri, oltre ad essere un virologo e scienziato molto stimato, è anche professore ordinario, capo dipartimento di Patologia alla Emery University di Atlanta, negli Stati Uniti, e direttore della Divisione di Microbiologia ed Immunologia alla Yerkes National Primate Research Center. Sin dall’inizio della pandemia, lo scienziato originario di Senigallia, in Puglia, ogni giorno pubblica il suo personale bollettino riguardo la diffusione del virus sulla pagina Facebook. L’ultimo bollettino in particolare fa ben sperare il nostro paese. Silvestri, facendo riferimento agli ultimi dati diffusi ieri dalla Protezione Civile nel bollettino ufficiale, ha dichiarato con certezza: “Il virus se ne sta andando“.

“Il virus se ne sta andando, a passo veloce, e noi lo accompagniamo volentieri alla porta“: questo è l’annuncio pubblicato sul suo account Facebook da Guido Silvestri, virologo e scienziato originario di Senigallia. Le parole di Silvestri fanno ben sperare gli italiani, che, dopo aver affrontano non con poche difficoltà la temutissima fase 2, adesso si sono inoltrati nella tanto agognata fase 2. Il virologo, sempre su Facebook, prosegue: “Questa notizia ve la volevo proprio dare: è il ventisettesimo giorno di fila in cui cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Siamo ormai a circa un quarto del picco di alcune settimane fa“. Silvestri ha sottolineato come a fare impressione sia l’entità del calo: “Le terapie intensive si stanno davvero svuotando“. Lo scienziato poi ha aggiunto: “È importante che scenda anche il numero dei ricoveri totali“. Ad oggi, il numero di ricoverati in Italia è di 13,834, meno 802 unità rispetto al giorno prima. Anche Silvestri, come hanno sottolineato nei giorni scorsi virologi e scienziati, ha dichiarato che il virus sta diventando ‘meno aggressivo’ rispetto a qualche settimana fa: “Discutere questa possibilità alla luce della propria esperienza clinica e conoscenza teorica non significa fare pseudoscienza, come ha paventato con parole poco felici in un talk show televisivo italiano“. Silvestri ovviamente ha fatto riferimento alla diatriba nata in questi giorni in seguito alle ipotesi avanzate da molti virologi secondo le quali il virus sta mutando, diventando appunto ‘meno aggressivo’.

10 maggio 2020

Silvestri ipotizza che, alla base del cambiamento del virus, ci possa essere il caldo o la nostra migliorata capacità di trattare la malattia: “Il virus si adatta al nuovo ospite riducendo la patogenesi“. Non è escluso, dunque, che con l’arrivo dell’estate il virus possa diventare ancora meno aggressivo.