Mara Venier, splendido annuncio a Domenica In: le sue parole

Mara Venier ha fatto uno splendido annuncio nella puntata odierna di Domenica In: ecco le parole della conduttrice veneziana

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma, condotto da Mara Venier, all’inizio dell’emergenza è stato sospeso per alcune settimane, salvo poi tornare subito in onda. La conduttrice, in accordo con la Rai, ha deciso di tornare in onda per restare vicino agli italiani costretti alla quarantena. La Venier ovviamente ha dovuto rinunciare agli ospiti in studio, al pubblico e, di recente, anche alla sua band: il frontman, infatti, si trova in un territorio a ‘zona rossa’ e di conseguenza trova difficoltà a raggiungere lo studio. Riguardo all’assenza del pubblico, invece, la conduttrice domenica scorsa ha svelato che all’inizio è stata molto dura. La zia Mara, come sappiamo, conta molto sull’affetto del pubblico, ma anche in questo caso ha dovuto abituarsi.

La puntata odierna di Domenica In è stata ricca di ospiti in collegamento. Tra questi ci sono state due grandissime donne come Antonella Clerici e Romina Power. La conduttrice, inoltre, ha seguito in diretta il ritorno in Italia di Silvia Romano, rapita in Kenya diciotto mesi fa. Un’altra domenica piena di emozioni, lacrime, ma soprattutto sorrisi. Mara, inoltre, ha fatto uno splendido annuncio in diretta: “Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno”. Le sue parole hanno fatto impazzire di gioia i telespettatori italiani e i fan di Domenica In: il programma condotto dalla Venier andrà in onda sino alla fine di giugno. La notizia era nell’aria da un bel po’ di tempo, ma solo nella puntata odierna è stata ufficializzata dalla conduttrice. La zia Mara ovviamente era molto felice. Fino al 28 giugno, ogni domenica, entrerà nelle case degli italiani per fargli compagnia durante questa primavera abbastanza insolita.

Domenica In, grazie alla conduzione della veneziana, è tornato ad essere uno dei programmi di punta di Rai Uno. Il contenitore pomeridiano non ha eguali e da un paio di anni ormai batte tutta la concorrenza. La Venier, anche quest’anno, ha rinnovato la sua leadership, confermando di essere tra le conduttrici più apprezzate e soprattutto amate del panorama televisivo. È probabile dunque che anche il prossimo anno vedremo la veneziana al timone di Domenica In e si spera che, a partire dal prossimo autunno, ritornino gli ospiti e il pubblico in studio e che il programma torni ad assumere la sua solita veste.