Coronavirus, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, Giuseppe Conte ha parlato della riapertura di bar, parrucchieri e ristoranti.

Da poco meno di una settimana, lo sappiamo, è iniziata la cosiddetta Fase Due del contenimento del Coronavirus. Quella, quindi, corrispondente alla convivenza con il virus. Seppure, come testimoniato dal premier Conte, la curva epidemiologica sia in calo, è necessario sempre stare all’erta e, di conseguenza, mai abbassare la guardia. È proprio per questo motivo che, dal 4 Maggio al 18 Maggio, soltanto alle fabbriche di manifattura, di costruzioni e di vendita all’ingrosso per questi due settori è stata concesse la riapertura. A differenza, invece, di bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste. Che, come specificato in un nostro recente articolo, potranno alzare nuovamente le loro saracinesche da lunedì 1 Giugno. Tuttavia, come dichiarato dal Presidente del Consiglio in una recente intervista per Il Corriere della Sera, sembrerebbe che per questi settori ci siano delle importanti novità in ballo. Ecco di che cosa parliamo.

Coronavirus, le parole del premier Conte sulla riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri

Stando a quanto si apprende dall’ultimo decreto del Governo letto dal premier Giuseppe Conte nel corso della sua ultima conferenza di Domenica 26 Aprile, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste saranno le ultime attività a riaprire. Sembrava, infatti, che a poche ore dalla cosiddetta Fase Due del contenimento del Coronavirus, a queste era stata concessa la possibilità di alzare le loro saracinesche soltanto dal 1 Giugno. A quanto pare, però, qualcosa potrebbe cambiare da un momento all’altro. Perché, come il Presidente del Consiglio stesso ha raccontato in una recente intervista per Il Corriere della Sera, sembrerebbe che, molto presto, ci siano delle importanti novità in arrivo per loro. ‘Potremo concordare con le singole Regioni alcune anticipazioni’, ha detto il Capo del Governo. Spiegando, quindi, che, molto probabilmente, queste attività potrebbero addirittura anticipare il rientro al 18 Maggio. Questa dichiarazione, da come si può chiaramente comprendere, è più che fondamentale. Anche perché fa capire quanto il dialogo con le singole Regioni del nostro Paese sia indispensabile.

Ma non solo. Perché, oltre ad avere dato questa notizia che, per diversi imprenditori, può risultare davvero splendida, nel corso della sua intervista, il premier Conte ha parlato anche dell’estate. Come raccontato dettagliatamente in un nostro recente articolo, sembrerebbe che, secondo il Capo del Governo, l’Italia non resterà affatto in quarantena con l’avanzare della bella stagione. La curva epidemiologica, come dicevamo, è in calo. Per questo motivo, quindi, il Presidente del Consiglio è più che fiducioso. Ci teniamo a precisare che, per quanto riguarda la riaperture delle suddette attività, nulla ancora è stato stabilito. Fatto sta che, da quanto si evince, i prossimi giorni saranno più che importanti.