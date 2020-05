Coronavirus, il premier Giuseppe Conte ha tenuto a rassicurare che quest’estate la bellezza dell’Italia non resterà affatto in quarantena.

Sono ancora tantissime le domande che, nonostante la Fase Due del contenimento del Coronavirus, tutti gli italiani si stanno ponendo in questo ultimo periodo. Oltre a chiedersi, infatti, quanto tutto questo terminerà e, soprattutto, quando avremo un vaccino, c’è anche un’altra domanda che tutti noi ci stiamo facendo: si potrà andare in vacanza quest’estate? Manca sempre meno all’inizio della bella stagione. E, nonostante diverse supposizioni ed ipotesi su come si potrà andare sulle spiagge, sappiamo ancora bene poco al riguardo. È proprio per questo motivo che il premier Giuseppe Conte, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, ha voluto rassicurare tutti gli italiani. Lo aveva fatto già recentemente. Quando, nel corso di un’intervista a Il Fatto Quotidiano, aveva specificato che l’epidemia del Covid-19 è sempre più sotto controllo e che, quest‘estate, potremo andare in vacanza. Ecco tutte le sue dichiarazioni che, senza alcun dubbio, vi faranno risollevare il morale.

Coronavirus, il premier Conte rassicura sull’estate 2020: le sue parole

Stando a quanto si apprende dalle parole del premier Giuseppe Conte in una recente intervista per Il Corriere della Sera, sembrerebbe proprio che quest’estate 2020 potremo godercela alla grande. Come ribadito più volte dal Presidente del Consiglio, l’epidemia del Coronavirus inizia ad essere sempre più sotto controllo. Ed è per questo motivo che Conte rassicura: ‘Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia no resterà in quarantena’. Insomma, sembrerebbe proprio per il Capo del Governo sia certo delle sue parole. Anche perché, come dicevamo precedentemente, lo aveva già annunciato in una recente intervista per Il Fatto Quotidiano. Ovviamente, però, non è ancora tutto stabilito. Il premier Conte, infatti, ha sottolineato di voler tenere ancora sotto controllo il quadro epidemiologico per garantire delle date certe e, soprattutto, dei programmi di sicurezza. ‘Sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele’, ha continuare a dire il Presidente del Consiglio.

Ma non solo. Ovviamente, nell’intervista a Il Corriere della Sera, il premier Conte ha parlato davvero di tutto. Non soltanto, quindi, della possibilità che in estate potremo andare in vacanza, ma anche di quanto i mesi che verranno saranno davvero difficili. ‘Avremo una brusca caduta del Pil e le conseguenze economiche saranno molto dolorose’, ha specificato il Capo del Governo.

Il programma semplificato per l’erogazione della Cassa d’Integrazione

In una recente intervista per Euroactiv.it, il premier Giuseppe Conte ha specificato che, per quanto riguarda la Cassa d’Integrazione richiesta da tutti i lavoratori, verrà adottato un programma molto più semplificato che permette l’erogazione del denaro in modo semplice.