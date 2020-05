Durante la puntata odierna di Domenica In e, soprattutto, l’intervista a Romina Power, c’è stato un piccolo ‘incidente’ in diretta: cosa è successo.

Ammettiamolo, la puntata di oggi 10 Maggio di Domenica In è stata ancora più imperdibile. In occasione della Festa della Mamma, Mara Venier ha ospitato, seppure in collegamento dalle proprie abitazioni, dei personaggi davvero speciali. A partire da Antonella Clerici, che, come raccontato in un nostro recente articolo, ha fatto uno splendido annuncio a sorpresa, fino a Romina Power. In diretta dalla casa di suo figlio Yari a Cellino San Marco, l’ex moglie di Al Bano si è lasciata andare ad una toccante intervista. Tutto procedeva alla grande, sapete? Tra le due donne c’era un’intesa davvero pazzesca. E, tra una risata e un racconto del passato, hanno regalato a tutto il pubblico italiano dei momenti davvero incredibili. ‘Peccato’ che, in diretta televisiva, si è verificato un piccolo ‘incidente’ di percorso. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Domenica In, ‘incidente’ in diretta durante l’intervista a Romina Power

Dopo Antonella Clerici, tocca a Romina Power raccontarsi a Mara Venier. Ecco. È proprio in questo momento che, come dicevamo precedentemente, abbiamo assistito ad un piccolo ‘incidente’ di percorso. Ancora prima di mandare in onda la pubblicità, la padrona di casa di Domenica In si è resa conto che l’inquadratura della telecamera si è leggermente spostata dalla Power. E, per questo, chiesto il motivo, è stata informata dall’intervistata che un operatore del programma era caduto. Immediata è stata la reazione della conduttrice. Che, seppure inizialmente sia rimasta spiazzata, ha prontamente chiesto in che condizioni riversasse il suo cameraman. Fortunatamente, stando a quanto dichiarato dal diretto interessato una volta che è stato chiamato dalla Venier davanti alle telecamere, non è successo nulla di grave. Certo, la caduta c’è stata. Ma, fortunatamente, non è successo null’altro.

Una volta rientrata in studio dalla pubblicità, Mara Venier si è nuovamente preoccupata del suo operatore. E lo ha invitato a mettere su del ghiaccio. Insomma, il bello della diretta, no?

Domenica In continua fino a fine giugno

È stata una puntata davvero ricca di sorpresa quella di Domenica In andata in onda il 10 Maggio. Come raccontato in un nostro recente articolo, non soltanto Antonella Clerici ha confermato il suo ritorno in Tv da settembre prossimo, ma Mara Venier ha dato uno splendido annuncio a sorpresa. La messa in onda del suo programma della Domenica pomeriggio proseguirà fino al 28 Giugno. Ebbene si. Le ‘avventure’ della zia Mara non termineranno a fine Maggio, come consueto. Bensì ci faranno compagnia fino ad estate inoltrata. Se queste non sono splendide notizie..