Chi è Andreas Muller: età, carriera e vita privata dell’ex vincitore di Amici e attuale ballerino concorrente alla prima edizione di Amici Speciali

Andreas Muller è sicuramente tra i ballerini più amati e seguiti degli ultimi anni del talent show Amici di Maria De Filippi. Il giovane Muller arrivò nella scuola più famosa d’Italia con tanta determinazione e talento, apprezzato anche dai professori, ha dovuto interrompere il suo percorso nella scuola a causa di un brutto infortunio al gomito. L’episodio lo sconvolse moltissimo, ma purtroppo non ebbe altra scelta, se non abbandonare il programma. L’anno successivo tentò nuovamente la scalata all’interno del talent, riuscendo non solo a rientrare nella scuola, ma anche a vincere l’edizione. Successivamente, molti sono stati i motivi di soddisfazione per il ragazzo, a cui il talent ha portata tantissima fortuna, non solo per la sua carriera, ma anche per l’amore… Ma adesso andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua età, il luogo di nascita, la carriera e la vita privata del giovane e talentuoso ballerino.

Chi è Andreas Muller: età, carriera e vita privata del ballerino di Amici Speciali

Andreas Muller nasce a Singen, un paesino in Germania, da papà tedesco e mamma calabrese. Nonostante sia nato in Germania, si trasferisce da piccolo con la famiglia a Fabriano, in provincia di Ancona, dove ha vissuto fino alla partecipazione ad Amici, ora vive a Roma. Par quanto riguarda la sua istruzione, sappiamo dirvi che nel 2015 consegue il diploma nell’istituto turistico a Fabriano e inizia a studiare danza all’età di 15 anni, nel 2011. Nonostante abbia incominciato a studiare danza a 15 anni, il suo primo contatto con il mondo della danza avviene all’età di 9 anni. Si appassiona e studia hip hop e break dance frequentando la strada e successivamente entra nell’accademia di danza nella sua città. Qualche anno più tardi, entra a far parte nella compagnia degli N.ough Company con la quale all’età di 17 anni comincia a calcare vari palcoscenici nazionali, prendendo parte anche ad altre crew tra cui la Soak e la Shameless. Qualche tempo dopo, si unisce al gruppo Explosion Style con cui ha la possibilità di esibirsi nei locali della zona, alle feste di paese e ad altre ricorrenze simili. Mentre frequentava l’istituto turistico a Fabriano, Andreas diventa insegnante di ballo per i più piccoli. Nel 2014 con la N.Ough Company partecipa a Italia’s Got Talent classificandosi secondi. Un anno dopo, nel 2015 ottiene un banco alla quindicesima edizione di Amici superando la fase iniziale ma è costretto a lasciare la scuola prima dell’inizio del serale a causa di un infortunio al gomito. Successivamente, dopo essersi rimesso inizia a prendere lezioni dalla coreografa Veronica Peparini e nell’estate 2016 partecipa in veste di ballerino nel videoclip de Il sabato fa così del gruppo musicale La Rua e nel videoclip di Due giganti di Alessio Bernabei, entrambi ex artisti usciti dalla scuola di Amici. L’anno successivo, si ripresenta nuovamente ai casting di Amici e ripercorrendo l’intero percorso vince il programma arrivando allo scontro finale con il cantautore Riki. A ottobre 2017 soggiorna per un breve periodo a Los Angeles dove studia danza in scuole statunitensi, grazie alle opportunità ricevute dal talent show. A novembre dello stesso anno, esce il suo libro autobiografico ‘I sogni non sono nuvole’, scritto con Paolo Fontanesi. Il 14, 15 e 16 settembre 2018 ha fatto parte del corpo di ballo durante il concerto di Claudio Baglioni, per i 50 anni di carriera, a L’Arena di Verona, evento trasmesso anche su Rai Uno. Il 16 ottobre 2018 inizia ufficialmente la tournée “Al Centro” con Claudio Baglioni in tutta Italia.

Andreas partecipa come ballerino professionista al Kenga Magjike, un importante Festival dell’Albania. La kermesse è andata in onda il 5 e il 6 dicembre 2018, mentre la finalissima l’8, il giorno dell’Immacolata Concezione. A condurre Ardit Gjebrea, uno dei più importanti presentatori albanesi. Nel febbraio del 2019 entra a far parte del corpo di ballo del 69º Festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni e a marzo dello stesso anno torna ad Amici come assistente e ballerino professionista, nella fase serale e successivamente come caposquadra assieme ad Alberto Urso per la squadra dei blu nella prima edizione di Amici Celebrieties. Attualmente è impegnato nelle prove di Amici Speciali, di cui è concorrente. Par quanto riguarda la sua vita privata, il ragazzo ha una relazione con la coreografa e sua ex maestra nella scuola di amici, Veronica Peparini. I due convivono a Roma con i figli di lei. Potete seguirlo qui su Instagram.