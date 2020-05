Elettra Lamborghini, splendido annuncio social: “E’molto importante per me”, ecco la nella notizia che la cantante ha voluto condividere con i suoi followers su Instagram.

Elettra Lamborghini è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento, soprattutto tra il pubblico dei più giovani. La famosa ereditiera, nonché cantante di grande successo, è super seguita sui social e il suo profilo Instagram conta ben 5 milioni e 600mila followers. Numeri da capogiro, che dimostrano il suo enorme seguito, soprattutto tra i giovanissimi, che la considerano un vero e proprio idolo. La cantante ha un rapporto davvero molto forte con i suoi fan e condivide con loro tutto quello che fa, tramite i suoi canali social, che aggiorna quotidianamente. In questo periodo di ‘lockdown’ dovuto all’emergenza Coronavirus, Elettra è stata nella sua splendida casa con il fidanzato, il dj Afrojack, con il quale presto convolerà a nozze. I due formano una bellissima coppia e hanno allietato la quarantena dei loro fan con video e foto della loro vita quotidiana, fatta di siparietti imperdibili e momenti di relax o di romanticismo. Poco fa, invece, la cantante ha voluto condividere con i suoi fan una splendida notizia, annunciandola direttamente su Instagram: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini, lo splendido annuncio social: “Per me è molto importante”, ecco di cosa si tratta

Elettra Lamborghini condivide davvero tutto con i suoi followers, raccontando loro tutto quello che fa e quello che le succede. Poco fa, ad esempio, la cantante ha utilizzato il suo profilo Instagram per condividere con i suoi milioni di fan una splendida notizia che riguarda la sua vita professionale. Il suo brano ‘Musica (e il resto scompare)’, con il quale ha gareggiato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è diventato infatti Disco di Platino. Una notizia davvero entusiasmante per Elettra, che tra l’altro ha sempre dichiarato di tenere particolarmente a questo pezzo, cosa che ha sottolineato anche nella didascalia del suo post: “Questa canzone è molto importante per me”, ha scritto la cantante in inglese, accompagnando le sue parole con una serie di faccine commosse e un cuore, “Grazie a tutti voi”, ha poi concluso. Oltre 50mila copie vendute, dunque, per il singolo che ha segnato l’esordio di Elettra sul palco dell’Ariston e che da allora sta facendo ballare i fan dell’amatissima cantante.

Inutile dire che il post della Lamborghini è diventato virale in pochissimo tempo, ottenendo tantissimi like e commenti da parte dei suoi fan, felicissimi per questo suo importante traguardo.