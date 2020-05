Fiorella Mannoia mostra una foto da bambina sui social: c’è un dettaglio che non è passato inosservato ai fan. Diamo un’occhiata.

La famosa cantante italiana è nata a Roma il 4 aprile del ’54. Fiorella Mannoia si è distinta nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare ed anche per le sue interpretazioni di brani di altri artisti. Due volte ha conquistato il Premio della Critica al Festival di Sanremo, evento a cui ha partecipato per ben cinque volte. La Mannoia è la terza artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Sapete che è stata nominata Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Ciampi nel 2005? E’ stata premiata nel Benin con il titolo di “Cavaliere dell’Ordine del Consiglio Mondiale del Panafricanismo” per la sua vicinanza al popolo ed alle donne africane. Ma, avete mai visto la Mannoia da piccola? Ha pubblicato poche ore fa un vecchio scatto: date un’occhiata.

Fiorella Mannoia, lo scatto da bambina: quel dettaglio non passa inosservato

La famosa cantante Fiorella Mannoia è molto attiva sul suo profilo Instagram. Come post pubblica scatti, letture, video di ciò che le piace e tanto altro: le foto ricordo però, raramente le rende pubbliche. Oggi è successo: Fiorella ha mostrato a tutti una vecchia foto di quando era solo una bambina. “Un po’ di tempo fa” scrive la cantante come didascalia ad un post che vede una mini Fiorella in bianco e nero.

Meravigliosa ieri come oggi, quei ricci e quello sguardo non sono cambiati: sono questi i due dettagli che la contraddistinguono. Con i suoi capelli ricci color rosso si fa riconoscere subito. In molti sono a scriverle che è davvero magnifica. “Che bella!!!viso identico ad adesso”, “Dolcissima”, “Meraviglia, e oggi una bellissima donna” sono alcuni dei commenti che si leggono. Lo scorso ottobre 2019 pubblicava un altra foto da bambina: la cantante scriveva ai suoi fan che nel rivedere gli scatti di quando era piccina si commuoveva. “Certo allora non immaginavo che sarebbe successo tutto questo. Sono una donna fortunata” le sue parole al post.