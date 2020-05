Coronavirus, l’annuncio di Zaia: “Lunedì si riapre tutto”

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha fatto un annuncio nel corso del punto stampa sull’emergenza Coronavirus: “Lunedì si riapre tutto”

L’Italia è ufficialmente entrata nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il governo, a partire da lunedì 4 maggio 2020, ha disposto nuove norme per tutto il paese: alcune attività sono state riaperte e sono stati consentiti i rientri dei lavoratori o studenti fuori sede, nonché gli spostamenti per andare a trovare i ‘congiunti‘. Tra questi ultimi sono rientrati anche i fidanzati, oltre che i genitori e i nonni. Come dichiarato dal ministro Luigi Di Maio durante la puntata di Live – Non è la D’Urso, a partire da domani il bollettino della Protezione Civile dirà se le nuove norme hanno fatto bene al paese e soprattutto se gli italiani sono stati abbastanza prudenti. In questi primi dieci giorni di fase 2, infatti, non sono mancati esempi da condannare, come gli assembramenti avvenuti sui Navigli a Milano o sulla spiaggia di Mondello. Già oggi, però, c’è stata un’impennata dei casi rispetto a ieri, ma i numeri, secondo la Protezione Civile, sono legati a due giorni fa.

Coronavirus, l’annuncio di Zaia

Una delle regioni in prima linea nell’emergenza Coronavirus è stata senza ombra di dubbio il Veneto. La regione, guidata dal presidente Luca Zaia, è stata una delle più colpite, ma anche una delle prime a rialzare la testa. Il presidente della regione, infatti, ha disposto l’utilizzo di un ampio numero di tamponi, che hanno permesso di mappare e soprattutto isolare il virus nella regione. Il Veneto è stata una delle prime regioni a ripartire e si appresta a dare un’accelerata nei prossimi giorni, sempre prime delle altre regioni. Il presidente, nel punto stampa odierno, ha dichiarato: “L’abito sartoriale del Veneto è quello per cui lunedì si apre tutto quello che si può aprire: negozi, centri sportivi, servizi alla persona e turismo. Noi vogliamo partire da lunedì”. Una bella notizia per tutti i cittadini del Veneto, che vuole essere una delle prime regioni a superare la crisi sia sanitaria che soprattutto economica. È probabile che questa sia la linea adottata dal governo Conte dopo il 18 maggio. Il premier quasi sicuramente dividerà l’Italia in zone, consentendo ad alcune regioni, quelle con il tasso di nuovi contagi più basso, di riaprire.

Cresce l’attesa per l’apertura dei parrucchieri, dei barbieri, dei centri estetici e soprattutto per bar e ristoranti. Il governo dovrà dettare anche delle linee guida per tutti i settori coinvolti. Il prossimo step, dopo la riapertura dei servizi sopra indicati, sarà quello legato alla stagione estiva. Anche in questo caso, il premier Conte è stato chiaro: “L’Italia andrà in vacanza“.