Barbara D’Urso, “Meglio con i capelli corti?”: lo scatto su Instagram stupisce i fan della conduttrice; diamo un’occhiata.

Lei è senza dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Le sue trasmissioni hanno continuato a fare compagnia ai telespettatori, anche durante il periodo del lockdown. Parliamo dell’inarrestabile Barbara D’Urso, attualmente in onda con Pomeriggio 5, ogni giorno, e con Live Non è la D’Urso, di domenica sera. Ma non è solo attraverso il piccolo schermo che la conduttrice si tiene in contatto col suo amato pubblico. La D’Urso, infatti, è molto attiva anche sui social,in particolare su Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. Dai backstage delle sue trasmissioni agli attimi di vita quotidiana. Ma non solo: la conduttrice ama condividere con i fan anche scatti del suo passato. Come quello pubblicato proprio poco fa, che non è passato affatto inosservato. Il motivo? Nella foto, in bianco e nero, Barbara sfoggia un taglio di capelli diverso da quello con cui la vediamo oggi. Curiosi di vedere l’immagine? Ve lo mostriamo subito!

Barbara D’Urso, “Meglio con i capelli corti?”: lo scatto della conduttrice stupisce i followers

“Meglio con i capelli corti?”, è questa la domanda che Barbara D’Urso pone ai suoi numerosissimi fan di Instagram, nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo. La padrona di casa di Pomeriggio 5 ha deciso di condividere con i suoi followers uno scatto ‘vintage’, come scrive negli hashtag con cui accompagna il post. Uno scatto in bianco e nero, in cui la conduttrice mostra le sue meravigliose gambe, ricoperte da calze a rete. Ma quello che colpisce tutti è un altro dettaglio: il suo taglio! Si, perché nella foto ricordo Barbara ha i capelli corti. Curiosi di vedere lo scatto? Ve lo mostriamo subito!

Lo scatto, come sempre, quando si tratta della D’Urso, non è passato inosservato. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post della conduttrice: in moltissimi hanno apprezzato il taglio ‘vintage’ della D’Urso. E voi? Preferite la versione attuale di Barbara o quella ‘passata’?