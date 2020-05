Can Yaman, splendida notizia: le fan sono pazze di gioia

Can Yaman, arriva una splendida notizia che riguarda il bellssimo attore turco, protagonista di Bitter Sweet: le fan sono pazze di gioia.

Si chiama Can Yaman, ma in moltissime lo ricorderanno come Ferit Aslan, l’affascinante protagonista della soap turca Bitter Sweet. Una soap che ha tenuto compagnia agli italiani durante la scorsa estate: un successo assoluto, a tal punto che Can è diventato, in poco tempo, uno degli attori più amati dalle telespettatrici italiani. Lo abbiamo visto come ospite a C’è Posta per te e a Live Non è la D’Urso, ma un’altra meravigliosa sorpresa è in arrivo per le numerose fan dell’attore turco. Siete curiose di sapere di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Can Yaman, splendida notizia: l’attore tornerà in tv in Italia con la nuova fiction Ekrenci Kus

Sarà una splendida estate, quella che sta per iniziare, per i fan di Can Yaman. L’attore, che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico italiano nei panni di Ferit in Bitter Sweet, è pronto a tornare in tv. In Italia, infatti, sarà trasmessa un’altra soap dove il protagonista è proprio il bellissimo Can. Si chiama Ekrenci Kus la nuova soap in cui vedremo l’attore turco e potrebbe andare in onda su Canale 5 già a metà giugno. A confermarlo Daniele Giuliani, doppiatore di Can Yaman, che al sito NewsCinema ha svelato che il doppiaggio delle puntate è già iniziato. Mancherebbe quindi davvero poco per rivedere il bel Yaman sul nostro piccolo schermo!

Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire le avventure e le vicende di questa nuova fiction turca, in cui Can Yaman interpreterà il ruolo del pubblicitario Can Divit, legato in una tormentata storia d’amore con Sanem Aydin ( interpretata da Demet Ozdemir). 51 episodi tutti da gustare! Non non vediamo l’ora, e voi?