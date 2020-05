Uomini e Donne, colpo di scena: Alessandro torna in studio, il motivo è sorprendente; cosa accadrà nella puntata di domani.

Una puntata davvero scoppiettante, quella di Uomini e Donne che andrà in onda domani, 13 maggio 2020. Le anticipazioni trapelata sul web sono davvero succulente. Ma andiamo con ordine: nella puntata di ieri, uno dei corteggiatori di Giovanna Abate, Alessandro Graziani, ha deciso di lasciare lo studio. Il pallavolista ha ritenuto opportuno chiudere la conoscenza con la tronista, troppo presa dal ‘rivale’ Sammy e dalla nuova e intrigante frequentazione con il misterioso Alchimista. Ma, nella puntata di domani, Giovanna avrà una sorpresa. Probabilmente poco gradita. Si, perché Alessandro tornerà in studio, a Uomini e Donne, ma non per lei! Ecco cosa accadrà!

Uomini e Donne, colpo di scena: Alessandro torna in studio per conoscere tre dame del Trono Over

Amici di Uomini e Donne, tenetevi forte! La puntata che andrà in onda domani sarà ricca di colpi di scena. A restare particolarmente stupita sarà Giovanna, che rivedrà scendere dalle scale proprio lui, Alessandro. Il corteggiatore solo qualche puntata fa aveva deciso di lasciare il programma, dopo aver capito di non interessare molto alla tronista. Ma ecco che domani il corteggiatore tornerà in studio. Il motivo? Vi sorprenderà! Come si vede nel video di anticipazioni pubblicato si Witty Tv, Alessandro tornerà in studio perché ben tre dame del Trono Over vogliono conoscerlo! Proprio così. Evidentemente, durante le puntate del nuovo format, in cui protagonisti di Trono Over e Classico si sono riuniti, il bel Graziani ha colpito alcune donne del parterre femminile. Chi sono, ma soprattutto, come la prenderà Giovanna? A giudicare dall’espressione che appare sul suo volto nelle anticipazioni, la notizia ha letteralmente spiazzato la bella romana. Diamo un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Una sorpresa decisamente inaspettata per Giovanna. Ma come reagirà la tronista? Potrebbe ingelosirsi e fare un passo indietro per riconquistare il suo ormai ex corteggiatore? Non ci resta che seguire la prossima puntata di Uomini e Donne. Appuntamento a domani ore 14.45 su Canale 5.

Giovanna scoprirà chi è l’Alchimista?

Domani, inoltre, proseguirà la sempre più intrigante conoscenza tra Giovanna e l’Alchimista. Chi si nasconde davvero dietro la misteriosa maschera del corteggiatore? Le ipotesi sul web sono state davvero tante. Sarà domani il giorno in cui la tronista riuscirà, finalmente, ha vedere l’aspetto dell’Alchimista? Stai tuned!