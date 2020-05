Emma Marrone, splendido annuncio sui social: “Sono onorata”

Emma Marrone oggi pomeriggio ha fatto uno splendido annuncio sui social, dichiarando: “Sono onorata”, ecco le parole della cantante

Emma è una delle cantanti più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La cantante ha esordito nel talent show Amici di Maria De Filippi, trionfando in finale contro Loredana Errore. Da quel momento la carriera è stata in continua ascesa: dai primi successi alla vittoria del Festival di Sanremo, fino alle numerose certificazioni ricevute. Di recente, Emma ha esordito anche nel mondo del cinema: la pugliese, infatti, ha recitato nel film “Gli anni più belli“, diretto da Gabriele Muccino. La Marrone è anche molto seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta oltre quattro milioni di seguaci. Proprio sul popolare social network, la cantante oggi ha fatto uno splendido annuncio. Di seguito vi raccontiamo di cosa si tratta.

Emma Marrone, splendido annuncio sui social

Oggi pomeriggio, la cantante ed ex vincitrice di Amici ha fatto uno splendido annuncio sul suo account Instagram: “Amo follemente i libri di Elena Ferrante e sono davvero onorata di aver dato voce alle sue parole con Netflix”. Emma, infatti, è la voce narrante del lancio della nuova serie televisiva prodotta da Netflix e tratta dal romanzo della Ferrante, “La vita bugiarda degli adulti“. La cantante, nel video pubblicato dalla società di produzione e da essa stessa su Instagram, legge uno dei passi tratti dall’ultimo romanzo della scrittrice. Al momento non sappiamo se Emma sarà la voce narrante anche nella nuovissima serie tv in arrivo su Netflix.

La notizia ha reso comunque felici i fan, che tra i commenti hanno riempito di complimenti la cantante. La carriera della cantante, mai come in questo momento, è in continua ascesa e oltre alla musica la Marrone sta saggiando anche altri terreni, come appunto il cinema. La speranza dei fan adesso è quella di ascoltarla nella nuova serie tv di Netflix.