Adriana Volpe, l’appello inaspettato a Signorini: “Non ci penserei neanche un minuto”, ecco cosa ha rivelato l’ex concorrente del GF Vip.

Lei è stata senza alcun dubbio una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per molti, se non avesse dovuto lasciare la casa per gravi motivi familiari, sarebbe arrivata dritta in finale, lottando per la vittoria. Parliamo di lei, Adriana Volpe, la splendida conduttrice che, nella Casa più spiata della tv, ha mostrato il meglio di sé, entrando nel cuore di milioni di telespettatori. Che potranno presto rivederla sul piccolo schermo su TV 8, dove condurrà col giornalista Alessio Viola OgniMattina, una nuova trasmissione. Ma, a quanto pare, alla bella Adriana non dispiacerebbe tornare nel reality a cui ha appena partecipato. Nelle vesti di opinionista, però. A ‘proporsi’ è stata proprio lei, nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv. Scopriamo le sue parole.

Adriana Volpe, l’appello inaspettato a Signorini per la prossima edizione del GF Vip: “Non ci penserei neanche un minuto”

“Ho lasciato il cuore nella Casa del GF, ho trovato una famiglia in Mediaset e Alfonso si è rivelato un vero amico in questi mesi“. Con queste parole, Adriana Volpe commenta la sua avventura al GF Vip 4. Un’avventura che non si è conclusa nel migliore dei modi per la conduttrice, che ha abbandonato il gioco per via dell’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero, scomparso poi qualche giorno dopo a causa del Coronavirus. Ma, nonostante il finale, l’esperienza di Adriana nel reality è stata davvero unica: per molti, la Volpe è la vincitrice morale di questa edizione della trasmissione, condotta per la prima volta da Alfonso Signorini. Ed è proprio a lui che, in un’intervista a SuperGuidaTv, la Volpe lancia un particolare appello: “Se mi chiamasse non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe compatibile con il mio nuovo programma”. Proprio così! Ad Adriana piacerebbe molto l’idea di tornare nel reality, nelle vesti, però, di opinionista. La nuova edizione del GF Vip, infatti è già in cantiere e a condurla sarà di nuovo Alfonso. Il programma dovrebbe ripartire già a settembre e, tra gli opinionisti, rivedremo Pupo. Chi affiancherà il cantante in questo importante ruolo?

Per ora, nulla è ufficiale. Ma la candidatura di Adriana Volpe non è passata inosservata! Che Alfonso Signorini decida di ‘riportarla’ al GF Vip? Non ci resta che attendere le prossime news. E a voi, piacerebbe vedere la Volpe nell’inedito ruolo di opinionista?