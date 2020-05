Coronavirus, l’OMS dichiara: “Potrebbe non scomparire mai”

Michael Ryan, membro dell’OMS, dichiara: “Il coronavirus potrebbe non scomparire mai”, ecco cosa potrebbe diventare il virus

L’Organizzazione Mondiale della Sanità continua ad essere in prima linea nella lotta al Coronavirus. Il temibile morbo sviluppatosi a partire dalla Cina e diffusosi a macchia d’olio in tutto il mondo ha causato centinaia di migliaia di morti e ormai i dati sui contagiati superano ogni limite d’immaginazione. Dall’Asia all’Europa, fino agli Stati Uniti e all’Africa: pochi paesi al mondo sono rimasti immuni al virus. Le varie nazioni, però, si avviano verso la tanto agognata fase 2, ovvero quella di convivenza con il virus. Chi prima, chi dopo: in Europa, come negli altri continenti, sono partite le riaperture e gli spostamenti sono stati meno limitati. Il mondo cerca di ritornare alla normalità, ma l’OMS, nella persona di Micheal Ryan, dichiara: “La pandemia durerà ancora a lungo“.

Coronavirus, l’OMS è sicura: “Il virus potrebbe non scomparire”

Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ieri pomeriggio, in conferenza stampa a Ginevra, ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus. Ryan ha dichiarato che non bisogna abbassare il livello di allerta perchè la pandemia in atto durerà ancora a lungo. Il membro dell’OMS, inoltre, ha voluto sottolineare: “Non abbasseremo il livello di allarme fino a quando non disporremo di un significativo controllo del virus, di solidi sistemi di sorveglianza e di sistemi sanitari più forti. Bisogna fare ancora un lungo cammino fino alla cosiddetta nuova normalità”. Lo stesso Ryan, inoltre, ha avvertito che il virus potrebbe non andare via ed ha aggiunto: “È importante metterlo in chiaro: questo virus potrebbe diventare solo un altro virus endemico nelle nostre comunità e potrebbe non scomparire mai”. Il virus, dunque, potrebbe restare ancora a lungo nella nostra quotidianità ed entrare di diritto nella filiera dei virus già noti. Proprio per questo motivo sarà importante l’introduzione del vaccino, come avvenuto con virus come la meningite o tanti altri.

Riguardo al vaccino, il portavoce della Commissione Europea, Stefan De Keersmaecker, ha dichiarato: “Il vaccino contro il coronavirus deve essere un bene pubblico globale e l’accesso deve essere universale”. Il portavoce della Commissione ha anche ricordato che per iniziativa dell’esecutivo Ue sono stati raccolti 7,4 miliardi di euro per aiutare la ricerca di cure, terapie e vaccini contro il Covid-19 e ha aggiunto che la Commissione ha finanziato con 80 milioni la società tedesca Curevac per sviluppare un vaccino. La speranza è che il vaccino possa arrivare prima del prossimo autunno, in modo da evitare una nuova ondata di contagi.