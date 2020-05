Fedez ha dato poco fa una notizia ai suoi fan davvero pazzesca: l’annuncio ha mandato in tilt i fan. Ecco di cosa si tratta.

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, sta per fare una sorpresa ai suoi fan. L’annuncio di poche ore fa ha fatto impazzire tutti coloro che lo seguono: a mezzanotte uscirà un nuovo brano. Il rapper milanese con gli anni ha raggiunto un successo davvero incredibile: oltre a cantare, è stato protagonista di X Factor per molti anni in qualità di giudice ed a gennaio di quest’anno ha annunciato di essere uno dei conduttori del podcast ‘Muschio selvaggio’, realizzato in collaborazione con il suo amico Luis Sal: ogni episodio consiste in un dibattito con ospiti che variano in ogni puntata. Oggi, 14 maggio, ha letteralmente gasato i fan con un annuncio a sorpresa. Ecco le sue parole.

Fedez: “Fuori a mezzanotte”, l’annuncio a sorpresa fa esplodere di gioia i fan

Sia Fedez che la sua dolce metà, Chiara Ferragni, hanno dato un annuncio incredibile sui social: a mezzanotte uscirà un nuovo brano del noto rapper milanese. “Fede ci farà una sorpresa, intorno a mezzanotte farà ascoltare una nuova canzone, è pazzesca. Lo so che sono di parte, ma è così, è bellissima” sono le parole della famosa imprenditrice digitale che nel settembre 2018 ha sposato Fedez.

Anche il cantante, con un Ig story ha dato la notizia: un utente gli ha chiesto ‘quando torni a fare un po’ di rap?’. Fedez ha replicato con ‘Sorpresa, fuori a mezzanotte‘.

I fan attendono con trepidazione di ascoltare la nuova canzone del famoso rapper. Il brano è nato durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus: ‘Problemi con tutti (giuda)’ è il titolo del pezzo. Federico Lucia sarà tornato alle proprie radici musicali? Lo scopriremo tra poche ore.