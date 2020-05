Francesca Sofia Novello, intervistata dal settimanale “Oggi”, dichiara: “A Sanremo sono arrivata scortata dalla polizia”, ecco il motivo

Francesca Sofia Novello, Francesca Maria Novello è un’affermata top model di intimo, nonché un’influencer di successo sui social e fidanzata di Valentino Rossi. È nata ad Arese, in provincia di Milano, il 14 ottobre 1994 ed ha 25 anni. Prima di diventare una modella affermata, si è diplomata al Liceo scientifico, si è laureata in Giurisprudenza e si è affacciata al mondo della moda intorno ai 16 anni con i primi shooting fotografici. Nel corso degli anni, la Novello si è specializzata soprattutto nei capi di lingerie, grazie a un fisico straordinario. La modella è alta un metro e settantotto centimetri e le sue misure sono praticamente perfette: 90-62-90. La Novello è stata anche una delle dieci donne che hanno affiancato Amadeus nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Prima, però, era stata protagonista nel 2014 nel programma di Piero Chiambretti, intitolato ‘Chiambretti Supermarket‘.

Francesca Novello, retroscena inedito sul Festival di Sanremo

Durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo, il nome della modella esperta in lingerie è stato uno dei più chiacchierati. Durante la conferenza stampa di presentazione, infatti, Amadeus ha dichiarato: “È una donna che sa stare un passo indietro“. Le sue dichiarazioni ovviamente hanno generato numerosissime polemiche e nei giorni seguenti è arrivata anche la risposta della Novello in un’intervista a Grazia: “Prima di presentarmi alla conferenza stampa nessuno mi ha chiesto cosa facessi. Solo dopo hanno scoperto che sono laureata in Giurisprudenza e che lavoro come modella dall’età di 14 anni. Sono bella, ma anche tanto altro”. Intervistata dal settimanale Oggi, la Novello è tornata sull’argomento, svelando un retroscena inedito sulla sua esperienza a Sanremo: “Stavo arrivando molto in ritardo alla prima conferenza stampa della mia vita. Eravamo imbottigliati nel traffico e l’autista ha provato in tutti i modi a passare, ma non c’erano spiragli. Per fortuna mi ha salvato la Polizia: ci ha scortati con le sirene fino all’Ariston“. La Novello ha raccontato che nella sua esperienza all’Ariston è stato fondamentale Rosario Fiorello: “È stato fondamentale per calmarmi. Prima di scendere le scale, ero terrorizzata. Lui continuava a farmi ridere, e quando Amadeus mi ha annunciato, Rosario ha fatto finta di trattenermi, chiedendomi un selfie”.

Amadeus e Fiorello potrebbe essere nuovamente al timone della prossima edizione del Festival della canzone italiana. Nei giorni scorsi, infatti, sembrerebbero arrivate conferme da ambo le parti, ma al momento non c’è ancora alcuna ufficialità, nemmeno dalla dirigenza della Rai. La Novello, nel frattempo, si propone: “Ci andrei di corsa. Sono due fenomeni“.