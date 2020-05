Sossio Aruta ha parlato di Gemma Galgani ed ha detto la sua sui corteggiatori: l’ex cavaliere di Uomini e Donne non ha usato mezzi termini. Ecco le sue parole.

Gemma Galgani ha i riflettori puntati su di sé: la Dama del Trono Over ha cominciato a frequentare una new entry del programma. La differenza d’età è davvero molta: il nome dell’uomo è Nicola Vivarelli ed ha 26 anni. Gemma ne ha 70, ma nonostante ciò non si è tirata indietro ed ha deciso di intraprendere un percorso con il giovane che vuole conoscerla. Il tema sta facendo discutere molto: ne ha parlato anche Sossio Aruta, ex Cavaliere, ex gieffino, fidanzato con Ursula Bennardo. Durante un’intervista a Nuovo, il napoletano senza freni ha detto la sua sulla Galgani.

Sossio Aruta: “Il suo è un caso disperato”, l’ex cavaliere senza freni su Gemma Galgani

Sossio Aruta in un’intervista al giornale ‘Nuovo’ ha parlato di Gemma Galgani. Sulla Dama del Trono Over di Uomini e Donne il napoletano, senza freni, non ha usato parole troppo lusinghiere. “Gemma dovrà aspettare un’altra vita per trovare l’amore, ormai è un caso disperato. Rimarrà sempre a Uomini e donne, ben oltre l’età della pensione” le parole di Aruta. Il rischio, a detta dell’ex cavaliere, è che gli uomini si avvicinino a lei solo per mettersi in mostra in tv e non per reale interesse.

“Oltre a essere sfortunata in amore, ormai è più famosa del presidente americano Donald Trump ed essere un personaggio è un’arma a doppio taglio” spiega Sossio. “Molti scelgono di corteggiarla non perché sono realmente interessati a lei, ma perché sanno che con Gemma possono avere visibilità e vivere di luce riflessa. Penso che sia difficile per la povera Galgani incontrare l’uomo giusto: credo che non sia facile capire se chi si presenta per conoscerla è innamorato di lei o delle telecamere“: questo è il pensiero dell’ ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello VIP.