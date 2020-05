Bonus mobilità, a chi spetta e come richiederlo: tutte le informazioni

Sta per arrivare il Bonus mobilità, dedicato all’acquisto di bici e monopattini: ecco a chi spetta e soprattutto come richiederlo

Il Bonus mobilità è una delle novità del decreto rilancio, varato dal governo negli ultimi giorni. Si tratta di un buono che i cittadini potranno sfruttare per acquistare bici, anche elettriche o a pedalata assistita, monopattini, ma anche servizi di mobilità condivisa che non siano automobili. Il bonus ammonterebbe al 60% della spesa, fino ad un massimo di 500 euro. L’obiettivo di questa misura è quello di favorire la mobilità sostenibile, riducendo il traffico lungo le strade e soprattutto nei mezzi pubblici. Il buono si può richiedere ovviamente una sola volta ed è retroattivo, come spiegato dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli. Il bonus vale per le spese effettuate a partire dal 4 maggio e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020. Non è ancora chiaro a tutti gli italiani, però, a chi spetta tale bonus e soprattutto come si può fare per richiederlo. Di seguito vi diamo tutte le informazioni.

Bonus mobilità: a chi spetta e come richiederlo

Cresce l’attesa per poter richiedere il nuovo bonus introdotto dal governo per l’acquisto di biciclette, segway, hoverboard, monopattini, monowheel e servizi di mobilità condivisa. Tale bonus, però, non spetta a tutti. Il buono spetta innanzitutto ai cittadini maggiorenni che risiedono in grandi città, ovvero quelle più esposte al traffico. Il bonus dunque sarà usufruibile da tutti i cittadini maggiorenni e residenti in capoluoghi di Regione, di provincia, in città metropolitane e in comuni con almeno 50 mila abitanti. Le ultime novità, inoltre, riguardano le modalità per accedere al bonus. Riguardo questo aspetto, infatti, non è ancora del tutto chiaro come i cittadini maggiorenni e residenti in città con almeno 50 mila abitanti possano richiedere il bonus di 500 euro per acquistare bici o monopattini. A fornirne una prima informazione è il ministro De Micheli in conferenza stampa. Il ministro ha affermato che la gestione delle richieste avverrà attraverso una piattaforma online, istituita per l’occasione sul sito del ministero dell’Ambiente. Il ministro, inoltre, ha sottolineato che si tratta di un ‘bonus secco’. Il beneficiario, per usufruire di tale buono, dovrà inserire i dati relativi allo scontrino emesso dopo l’acquisto di una bicicletta o di un monopattino sulla piattaforma e in questo modo avrà accesso ad un rimborso erogato dallo Stato.

Nei prossimi giorni sarà aperta la piattaforma sul ministero dell’Ambiente. I cittadini, a cui spetta tale buono ed hanno acquistato una bici o un monopattini, potranno inserire i dati dello scontrino ed avere accesso al rimborso del 60% della spesa effettuata.