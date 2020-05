Elettra Lamborghini, splendido annuncio: i fan esultano

Si avvicina il compleanno di Elettra Lamborghini e arriva un annuncio splendido, i fan finalmente possono gioire: ecco di che cosa si tratta

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e soprattutto più seguite sui social. Su Instagram, ad esempio, la rampolla della famiglia Lamborghini conta oltre cinque milioni di seguaci. Il successo è iniziato con il singolo Pem Pem, con le comparse televisive, fino all’album Tweerking Queen. Di recente, la Lamborghini ha partecipato anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Nonostante la canzone sia stata poco apprezzata dalla giuria sanremese, risulta uno dei brani più ascoltati sulle piattaforme musicali.

Elettra Lamborghini, splendido annuncio: i fan gioiscono

La cantante si appresta a festeggiare il suo compleanno: domenica 17 maggio, infatti, la Lamborghini compirà 26 anni. Sarà un compleanno particolare per la cantante, che negli ultimi giorni ha potuto riabbracciare alcune persone dopo la quarantena forzata. In vista del suo compleanno, però, MTV decide di fare un regalo straordinario ai fan della Lamborghini. Domenica, a partire dalle ore 19.00, su MTV (canale 130 di Sky) e in streaming su Now Tv, andrà in onda Happy Birthday Elettra Lamborghini, una maratona per festeggiare il compleanno della rampolla di una delle famiglie più famose in Italia. Una serata interamente dedicata alla cantante: si passerà dalle rivelazioni più intime e private che ha raccontato nella serie Twerking Queen agli episodi più divertenti di Geordie Shore e MTV Super Shore che l’hanno vista protagonista indiscussa.

Nel corso della maratona non mancherà di raccontare anche il primo incontro con Nick Van de Wall, in arte Afrojack. I due lo scorso dicembre, oltre ad annunciare ufficialmente la loro relazione amorosa, hanno annunciato anche le nozze. Riguardo al matrimonio però, in seguito all’emergenza Coronavirus, non si sa quando si terranno le nozze.