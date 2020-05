Elettra Lamborghini, sul suo canale social ufficiale, ha fatto un’importante ed inaspettata rivelazione sul suo matrimonio: di che cosa si tratta.

L’emergenza Coronavirus, lo sappiamo, ha completamente stravolto le nostre vite. Appena inizia l’epidemia nel nostro Paese, infatti, è stato più che necessario ed indispensabile adottare delle misure super restrittive per evitare una maggior diffusione del Covid-19 e un conseguente peggioramento del sistema sanitario italiano. Non ci riferiamo, quindi, soltanto alla dura e difficile quarantena impostaci, ma anche all’annullamento di concerti, riti religiosi ecc. Fino a data da stabilirsi, infatti, matrimoni, battesimi, cresime e comunione non possono essere assolutamente celebrate. Ecco, ma è accaduto ad Elettra Lamborghini e al suo fidanzato Afrojack. Sappiamo, infatti, che, a settembre, la coppia sarebbe dovuta convolare a nozze. Cosa accade adesso? Ecco, a fare un’importante ed inaspettata rivelazione sul suo matrimonio. Ecco di che cosa parliamo.

Elettra Lamborghini, l’inaspettata rivelazione sul matrimonio: i dettagli

È sempre stata molto attiva sul suo canale social ufficiale, Elettra Lamborghini. E lo è stata ancora di più in questo periodi di quarantena. Spesso e volentieri, infatti, la giovanissima cantante è intervenuta su Instagram per raccontare a tutti i suoi followers come svolgeva le sue giornate in compagnia del suo fidanzato Afrojack. Ma non solo. Perché, pochissime ore fa, rispondendo alle domande e risposte previste dal social network, la giovanissima voce di ‘Pem Pem’ e di tanti e numerosi successi musicali si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione sul suo matrimonio. Come detto precedentemente, la cantante e il suo compagno si sarebbero dovuti sposare a Settembre prossimo. Ma, stando alle sue parole, sembrerebbe che l’emergenza Coronavirus abbia completamente stravolto i loro piani. Come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che, al momento, la coppia non sappia ancora nulla riguardo alle loro nozze. Se, quindi, il loro matrimonio può essere ancora celebrato oppure no. Bisogna attendere, quindi, il mese di giugno per avere importanti comunicazioni al riguardo.

‘In teoria, non abbiamo rimandato il matrimonio. Ma non si sa se si possono organizzare matrimoni a Settembre, lo sapremo a Giugno’, dice Elettra Lamborghini a chi le ha chiesto se le sue nozze siano state rimandate.