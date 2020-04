Dopo la vittoria ad Amici 19, Gaia Gozzi ha ricevuto un’altra e sorprendente splendida notizia: ‘Non svegliatami’, ecco cosa le è successo.

Giovanissima, ma con un talento davvero inestimabile, Gaia Gozzi. Entrata nella scuola di Amici 19 a settembre scorso, la cantante ha saputo catturare facilmente l’attenzione su di sé. È proprio per questo motivo che, dopo un percorso durato più di sei mesi, è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria. Dopo aver ‘duellato’ nell’ultima sfida con Javier Rojas, la diciannovenne emiliana è riuscita finalmente a riscattarsi. Tuttavia, a pochi giorni dalla sua proclamazione di vittoria, Gaia ha ricevuto un’altra splendida notizia. A svelare ogni minimo dettaglio è la diretta interessata. Che, tramite il suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di condividerla con i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Gaia Gozzi, altra splendida notizia dopo la vittoria ad Amici 19

Con le sue cover e i suoi singoli più che pazzeschi, Gaia Gozzi ha fatto divertire e ballare tutto il pubblico di Amici 19. Sin dalla sua prima apparizione nella scuola del talent di Canale 5, la giovane emiliana ha riscosso un successo davvero incredibile. Che, ancora adesso, è davvero assoluto. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, la cantante non ha potuto fare a meno che condividere una splendida notizia con tutti i suoi sostenitori. Sono trascorsi soltanto alcuni giorni dalla sua vittoria, eppure la bella Gozzi sembra vivere un periodo davvero d’oro. Ecco di che cosa parliamo.

Ebbene si. Qualche ora fa, Gaia Gozzi ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, questa Instagram Stories abbastanza esaustiva. Nella top 50 delle canzoni italiane più ascoltate del momento, i suoi singoli ‘Chega’ e ‘Coco Chanel’ hanno conquistato rispettivamente la quindicesima e trentasettesima posizione. Insomma, un traguardo davvero importanti. E, soprattutto, dei risultati più che incredibili.

Il messaggio di Fedez a poche ore dalla finale

Gaia ha sempre detto che Amici 19 ha rappresentato per lei una seconda possibilità. ‘Non tutti ce l’hanno’, aveva rivelato in un momento di sconforto al suo professore Rudy Zerbi. Ma sapete perché? Un paio di anni fa, la giovane cantante ha partecipato ad X-Factor, ma purtroppo il suo percorso è andato completamente in modo diverso dal talent di Canale 5. La sua bravura era visibile chiaramente già allora, ma purtroppo non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria. Tuttavia, il rapporto di stima creato con il suo coach dell’epoca Fedez è rimasto completamente uguale. Ce lo fa supporre il messaggio che, a poche ore dalla finale, il giovane rapper ha dedicato alla Gozzi.