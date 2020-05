Palinsesti estivi Mediaset, grosse novità in arrivo: da fiction a reality

Sono in arrivo grosse novità per i palinsesti estivi Mediaset, dalle nuove fiction ai reality show: ecco tutte le notizie fornite da Publitalia

L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Alcuni programmi sono stati sospesi, altri sono stati addirittura rimandati e altri ancora stanno andando in onda senza pubblico in studio. Rai e Mediaset sono dovuto correre ai ripari, puntando su fiction e serie televisive già in cantiere o sulle repliche dei programmi di successo, come Ciao Darwin o Tu si que vales. Con l’arrivo della fase 2, però, anche la televisione sta tornando lentamente alla normalità. Uomini e Donne ha fatto da apri fila a tutti gli altri programmi. Ieri sera è andata in onda anche la prima puntata di Amici Speciali, nuovo format ideato dalla redazione guidata da Maria De Filippi in collaborazione con Tim. In vista dei prossimi due mesi, sono in arrivo grosse novità per i palinsesti televisivi della rete del Biscione. Di seguito vi riportiamo tutte le notizie diffuse da Publitalia.

Palinsesti estivi Mediaset: tutte le novità

È già tempo di parlare di palinsesti estivi: come successo con alcuni programmi della Rai, infatti, anche per la rete del Biscione alcune trasmissioni saranno prolungate sino ad arrivare alla fine di luglio. Da Live – Non è la D’Urso a Quarto Grado e Stasera Italia, fino a Dritto e rovescio, Quarta Repubblica e Fuori dal coro: tutti programmi che in quest’ultimo periodo hanno avuto un gran successo. Anche Striscia la Notizia è destinato ad allungarsi di alcune settimane. La rete del Biscione andrà in onda sino a giugno e luglio anche con i programmi in replica, vale a dire Le Iene, Ciao Darwin e Tu si que vales. Un altro programma che andrà in onda sino a luglio sarà Avanti un altro, che nei prossimi giorni riprenderà a registrare le nuove puntate. Poi ovviamente ci sono le novità. Su tutte il ritorno di Temptation Island, reality show condotto da Filippo Bisciglia. La trasmissione, secondo quanto riportato da Publitalia, andrà in onda il giovedì sera a partire da giugno. Nel frattempo, la redazione è alla ricerca di nuove coppie per la prossima edizione.

Non solo reality show e programmi di informazione, ma anche nuove fiction. Nei palinsesti di giugno vediamo la presenza di due serie televisive molto sponsorizzate dalla rete del Biscione: La Cattedrale del Mare e I fratelli Caputo. La prima è una serie televisiva spagnola trasmessa basata sull’omonimo romanzo scritto da Ildefonso Falcones. In Italia, la serie è stata interamente distribuita su Netflix e andrà in onda su Canale 5 dal 19 maggio 2020 con due episodi a settimana. La storia è incentrata attorno ad un servo della gleba che vuole cambiare il suo destino. La seconda, invece, ha come protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci.