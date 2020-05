Rai, rivoluzione in vista: tutte le novità dai palinsesti

Dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, è in arrivo una mega rivoluzione in Rai per i palinsesti di giugno: ecco tutte le novità

L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi, altri invece stanno andando in onda ma senza pubblico in studio, altri ancora sono stati rimandati. È il caso di Ballando con le Stelle, ad esempio, che sarebbe dovuto partire in questi mesi, ma che è stato rimandato a data da destinarsi. Con l’inizio della fase 2, però, anche in televisione sta tornando la normalità. Sono tornati programmi come Vieni da me sui canali Rai e Uomini e Donne sui canali Mediaset. Presto potrebbe tornare in onda anche I Soliti Ignoti con le nuove puntate. La televisione cerca di ripartire, ma è chiaro che dopo questo stravolgimento ce ne sarà un altro a partire da giugno. In vista dei palinsesti di giugno, infatti, è preannunciata una mega rivoluzione, sia in Rai che a Mediaset. Di seguito vi riportiamo tutti i cambiamenti che avverranno nella rete pubblica.

Palinsesti estivi Rai: tutte le novità

Dopo lo stravolgimento dei palinsesti autunnali, anche quelli di giugno subiranno una mega rivoluzione. Unomattina è stato prolungato sino alla fine di giugno con Valentina Bisti e Roberto Poletti alla conduzione. Al posto di Storie italiane ci sarà Italia sì! Morning: Marco Liorni prenderà il posto di Eleonora Daniele, in procinto di partorire. Il conduttore andrà in onda sino alla fine di giugno, quando poi pare passi il testimone a Beppe Convertini e Anna Falchi. Liorni dovrebbe andare in onda anche di sabato pomeriggio, mentre c’è grande incertezza sulla messa in onda di Reazione a catena. Il quiz show sarebbe dovuto partire all’inizio di giugno, ma vista l’emergenza potrebbe addirittura saltare un’intera stagione. Dal 25 maggio tornerà in onda anche La prova del cuoco con Elisa Isoardi: il programma, in questi mesi, è stato sospeso e sostituito da Storie italiane di Eleonora Daniele. Per quanto riguarda il pomeriggio, invece, Caterina Balivo, dopo essere tornata in onda con Vieni da me, cederà nuovamente il posto a Pierluigi Diaco, che torna in onda con Io e te, programma che ha avuto un grande successo lo scorso anno. A seguire ci sarà La vita in diretta sino alla fine di giugno. Non sappiamo ancora a chi sarà affidata la conduzione della versione ‘estiva’ del programma. A chi passeranno il testimone Lorella Cuccarini e Alberto Matano?

Ci saranno ovviamente anche le fiction (in replica): Il giovane Montalbano sostituirà la serie televisiva con Luca Zingaretti e ci sarà anche il ritorno della quinta stagione di Che Dio ci aiuti.