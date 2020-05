Sabrina Ferilli, la gaffe in diretta ad Amici Speciali non passa inosservata, cosa è successo in diretta durante la prima puntata.

Questa sera, su Canale 5, la prima attesissima puntata di Amici Speciali. Una puntata ricca di sorprese, tra esibizioni spettacolari e risate. Gli ex allievi di Amici si sfidano a suon di canti e coreografie, mettendosi in gioco davanti a una giuria davvero speciale. Sono Gerry Scotti, Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli a dover esaminare i dodici concorrenti di questa nuova versione del talent. E, a proposito della Ferilli, un episodio super esilarante non è passato inosservato. È accaduto subito dopo un’esibizione di Javier Rojas, il ballerino cubano arrivato secondo ad Amici 19. Sabrina si è resa protagonista di una gaffe che non è passata inosservata. Diamo un’occhiata

Sabrina Ferilli, la gaffe in diretta ad Amici Speciali non passa inosservata: “Hai il microfono al contrario!”

La abbiamo già vista nell’ultima edizione di Tu si que vales e le risate sono state davvero tante. È per questo motivo che Maria De Filippi ha scelto ancore lei, anche per Amici Speciali. Parliamo di Sabrina Ferilli, che con Giorgio Panariello e Gerry Scotti forma la giuria della nuova versione del talent show dedicato al ballo e al canto. E proprio Sabrina Ferilli si è resa protagonista di una gaffe che non è passata inosservata! È accaduto dopo un’esibizione di ballo di Javier. Un’esibizione in cui il cubano ha interpretato il ruolo di San Francesco. Giorgio Panariello ironizza sul particolare interesse suscitato dall’esibizione in Sabrina: “Sabrina è diventata devota a San Francesco stasera. Ho visto che ti è piaciuto particolarmente!” Ed è a questo punto che Maria De Filippi fa notare qualcosa di veramente esilarante: “Anche il microfono al contrario hai! Ti rendi conto di come stai? Tu non stai bene!”, esclama Maria, non trattenendo le risate. “Hai le visioni, che visioni hai avuto”, aggiunge Maria. E Sabrina, sottolineando la bravura di Javier, sostiene: “Il balletto è eccezionale, lui è bravissimo. Oltretutto avendo un fisico abbastanza muscoloso, credo faccia anche doppia fatica non è così minuto!“. La bella romana chiede conferma alla maestra Celentano e quando Maria le chiede se si riferisce alle gambe del ballerino, la Ferilli conferma: “Mamma mia, sembra Totti”.

Un momento assolutamente divertente, che non poteva passare inosservato. E voi, state seguendo la puntata di Amici Speciali? Per quale dei dodici concorrenti in gara fate il tifo?