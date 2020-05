Coronavirus, l’OMS avverte: “Prepariamoci ad una seconda ondata”

L’OMS avverte l’Unione Europea: “Non c’è nulla da festeggiare. Prepariamoci ad una seconda ondata di Coronavirus”, ecco quando potrebbe arrivare

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il mondo intero. Il temibile morbo è nato ed ha iniziato a diffondersi dalla Cina, raggiungendo prima le nazioni limitrofe, come Corea e Giappone, e arrivando poi in Europa. Le nazioni della UE più colpite dall’ondata di contagi sono sicuramente Italia, Gran Bretagna e Spagna, ma anche Francia e Germania hanno subito parecchi danni. Il virus poi è arrivato anche negli Stati Uniti, uno dei paesi più colpiti al mondo, e in Africa, che potrebbe diventare il nuovo focolaio del mondo. In Europa, però, da qualche giorno in diversi paesi è iniziata la tanto agognata fase 2, ovvero quella di convivenza con il virus. In Italia la fase 2 è iniziata lunedì 4 maggio. Il governo ha concesso agli italiani di uscire per andare a trovare i ‘congiunti‘, tra i quali rientrano, oltre ai genitori e ai nonni, anche i fidanzati e le fidanzate. Da domani, invece, sarà possibile andare a trovare anche gli amici, stando sempre attenti a non creare assembramenti. Sempre da domani, inoltre, ci saranno moltissime riaperture, tra le quali le più attese sono quelle di parrucchieri, barbieri ed estetiste. Riaprono anche i negozi di abbigliamento, i ristoranti e le pizzerie. Dettate anche le linee guida per le attività balneari.

Coronavirus, l’OMS avverte: “Ci sarà una seconda ondata”

L’Europa è ufficialmente entrata nella tanto agognata fase 2. La Germania ha fatto da apri pista, seguita a ruota dall’Italia e dagli altri paesi europei. I cittadini europei, però, dovranno tenere sempre alta l’allerta. Come dichiarato dal presidente Conte, infatti, la fase 2 non è un liberi tutti. Le persone dovranno sempre rispettare le norme di distanziamento sociale e soprattutto dovranno indossare le mascherine. L’Organizzazione Mondiale della Sanità inoltre, nella persona di Hans Kluge, direttore dell’OMS Europa, avverte: “Non è ancora arrivato il momento di festeggiare” – poi aggiunge – “Giappone e Singapore hanno capito subito che questo non è il tempo di festeggiare, ma di prepararsi. In autunno potrebbe esserci una seconda ondata di Covid-19 e un’altra di influenza stagionale. Le persone pensano che il lockdown sia finito, ma nulla è cambiato”. Anche il direttore dell’OMS Europa, dunque, chiede di tenere alta l’allerta. Il Covid-19 non è assolutamente morto e in autunno potrebbe esserci una nuova ondata di contagi, contemporaneamente alla normale influenza stagionale.

Ci vorrà tempo, dunque, per passare dalla fase 2 alla fase 3 e probabilmente il virus sarà definitivamente debellato quando sarà trovato un vaccino efficace.