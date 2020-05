Diletta Leotta si è fatta male mentre correva al parco: davvero un brutto inconveniente per la conduttrice che mostra la ferita mentre è a terra

E’ bastato, forse, un attimo di disattenzione a Diletta Leotta per cadere e sbucciarsi il ginocchio. Un brutto inconveniente per la conduttrice di Dazn che si è ritrovata col ginocchio sanguinante. Era scesa di casa per fare una corsetta al parco. Abbigliamento sportivo, tuta, cappellino e tanta voglia di stare all’aria aperta. Ha raccontato tutto nel dettaglio la bella Diletta, mostrando ai followers il risultato della sua rovinosa caduta. Come direbbe lei in uno degli studi televisivi: un infortunio evidente. Tuttavia, è rimasta sorridente. Continuava a farsi riprendere, esaminava la ferita e caricava le storie sulle note di ‘Pollon combina guai’ che, in effetti, calza proprio a pennello.

Diletta Leotta si fa male al parco: la corsetta finisce male

“Andava tutto bene”, scrive nelle storie su Instagram. Qualcuno la riprende mentre era intenta a correre per tenersi in forma, all’aria aperta. Aveva anche cominciato ad usare il filtro viola di Instagram: sì, quello che in questi giorni sta letteralmente facendo impazzire tutti. Non è la prima volta, infatti, che nelle storie vediamo tutto colorato di viola. Un effetto abbastanza carino, a dire il vero, ma non siamo qui per parlarvi di questo. Diletta Leotta, intanto, tra una storia e l’altra, è caduta e si è fatta male davvero.

Insomma, per fortuna non capita tutti i giorni di andare al parco e procurarsi una sbucciatura simile. In effetti, Diletta non ci ha mai mostrato ferite del genere. E’ sempre stata molto attenta. Forse, si sarà distratta un attimo. Già, tanto basta: un attimo.

“Poi vorrei tornare a casa”

Ultimamente, la nostra amata Diletta sta soffrendo molto di nostalgia. Vorrebbe tornare a casa sua, ma il divieto di spostamenti tra regioni glielo impediscono. Infatti, questo è il contenuto del suo ultimo post su Instagram: “Poi vorrei, tornare a ballare, cantare, fare il bagno vestita, sorridere con le mie amiche di sempre e le mie nipotine… casa.”