Coronavirus, l’allarme dell’infettivologo Massimo Galli: ‘I positivi sono dieci volte tanto quelli trovati’

Coronavirus, in una recente intervista per Il Messaggero, l’infettivologo Massimo Galli ha lanciato un vero e proprio allarme circa i positivi: le parole.

È da circa fine febbraio che, purtroppo, non si fa altro che parlare di questo: la pandemia da Coronavirus. Subentrato nelle nostre vite più di tre mesi, il virus le ha completamente stravolte, sconvolte e, soprattutto, cambiate. Ancora adesso, nonostante Lunedì 18 Maggio sia iniziata a tutti gli effetti la Fase Due del contenimento e, quindi, un allentamento delle misure restrittive, non bisogna mai abbassare la guarda. In attesa di vaccino, infatti, dobbiamo imparare a convivere con il virus. E, per questo motivo, è necessario ed indispensabile non abbandonare mai tutti quegli accorgimenti che, in piena emergenza Coronavirus, sono stati più che utili per evitare il contagio da Covid-19. A tal proposito, in una recentissima intervista per Il Messaggero, Massimo Galli ha lanciato un vero e proprio allarme. In particolare, le sue parole sono molto chiare riguardo al numero dei positivi al virus cinese. Ecco di che cosa parliamo.

Coronavirus, l’allarme dell’infettivologo Massimo Galli sul numero dei positivi

Come ben sapete, il numero di positivi al Coronavirus in tutta Italia è davvero esorbitante. Pensate, al momento, si contano più di 200 mila contagiati in tutto il nostro Paese. Una cifra, da come si può chiaramente capire, davvero altissima. Ma che, stando a quanto dichiarato dall’infettivologo Massimo Galli, potrebbe essere molto di più. In una recente intervista per il Messaggero, il direttore di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, infatti, ha dichiarato che ‘sappiamo che i positivi sono dieci volte tanto quelli trovati’. Insomma, le sue parole, diciamoci la verità, sono un vero e proprio allarme. Anche perché, da Lunedì 18 Maggio, è iniziata a tutti gli effetti la Fase Due del contenimento del Coronavirus. E, quindi, con una piccola e parziale libertà, si va incontro ad un vero e proprio pericolo. ‘Ora tutti usciranno di casa, senza avere una diagnosi definita e precisa. E questo potrebbe far aumentare il numero dei contagiati’, ha continuato a dire sul quotidiano Galli.

Quindi, le parole di Massimo Galli sono molto chiare. In un’intervista per Il Messaggero, l’infettivologo ha chiaramente detto che i numeri dei contagiati da Coronavirus sono dieci volte tanto quelli che sono stati trovati. Anche perché, come lo stesso direttore di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano ha voluto sottolineare, ci sono persone che sono risultate positive al Covid-19 dal 28 Febbraio. E che, quindi, necessitano di più tempo per debellare completamente il virus dal proprio corpo. Per questo motivo alla fine conclude: ‘Bisogna fare molta attenzione’, anche perché, come il diretto interessato ha spiegato ‘non sarà facile aprire con un’epidemia in corso’.